南華大學於日前舉辦「就業力學程-企業經營與人文講座」，邀請國防醫學院榮譽教授同時也是臺北榮民總醫院、國防醫學院、三軍總醫院前院長張德明蒞校演講談「繪畫與醫學的發展」。張德明認為繪畫與醫學之間有著密不可分的關係，並以各年代知名畫家來說明，最後更以賈伯斯所說的「要做個知識上的雜食動物，以獨一無二、難以預料的方式去探索世界」，勉勵大學生要在浩瀚的知識海中無止盡的學習，精進自己。

南華大學講座教授也是台北經營管理研究院院長陳明璋開場引言表示，張德明院長將實務上的醫病案例與專業及繪畫創作結合編著許多暢銷著作，當中在免疫疾病上有非常深入之研究，尤其以痛風、類風溼性關節炎、狼瘡等方面，2022年更獲得美國風濕學院頒發象徵最高成就的大師獎「Master of ACR」，也是台灣首位獲得此項殊榮的醫師。

張德明院長除了分享從解剖、麻醉、X-光到疫苗接種的演進，亦提到早期的醫療紀錄都是以人工畫來記載，在繪製細微的畫中也呈現出當時醫療匱乏、手術場地選擇所需考慮問題之場景。之後他更以每個年代知名畫家為例說明，像是達文西的痛風跟類風溼性關節炎，發病之後關節會腫脹、痠痛、變形，畫家是如何克服疾病與疼痛繼續創作，而畫家也會將自身的身體狀況反應在其畫作中，例如梵谷的畫作《嘉舍醫師Dr.Gachet的畫像》，嘉舍醫師是梵谷的精神科的醫師，畫裡看到這個醫生充滿著憂鬱的樣子，其實是反射到梵谷內心充滿憂鬱和煩躁。

張德明院長以每個年代知名畫家為例說明。(照片/南華大學提供)

張德明院長陸續介紹幾幅畫，舉凡看到麻醉藥的使用、X光透視圖，在早期沒有照相機及錄影機的年代，完全是用繪畫來表達人體組織。一幅一幅的畫，看見許多偉大的人，花畢生心血，記錄醫學的發展與進步，讓大家從欣賞藝術作品的同時也能了解當時候的醫療環境與背景。

他也針對痛風、類風溼關節炎、硬皮症、修格連症候群、乾眼症、狼瘡等疾病進行說明，並指出類風溼關節炎好發的年齡為30至50歲，且女性為男性2至3倍，同時也提到在發病時會出現的症狀及該如何避免及治療的相關建議，讓民眾可以獲得相關疾病的預防與保健之道。

張德明院長針對痛風、類風溼關節炎、硬皮症、修格連症候群、乾眼症、狼瘡等疾病進行說明。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋表示，感謝張德明院長蒞臨南華大學與本校師生分享演說，尤其在醫學與繪畫是跨很大的領域，將專業與興趣結合，在醫療上尤其是風濕性疾病做出的貢獻得到非常多的榮譽肯定，在生活上以繪畫來調節身心，著實令人佩服。林辰璋勉勵大學生應向張德明院長學習，不但能專精於專業也能跨領域學習琣養多元興趣，更將興趣融入專業，為自己打造一個美好的職涯。