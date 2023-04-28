為喚起大家對兒童權利的重視，臺南市長黃偉哲今(28)日偕校長、教師及家長團體代表至崇明國小參與兒童權利公約宣導活動，與親師生共同宣誓「保護兒童由我做起」。活動中，崇明國小透過情境劇的演出，推廣親職教育，如每日親子共讀學校自編的「英語家庭書」、親子共同創作藝術作品、一起運動等，鼓勵家庭親子共融，建立正向親子關係。

黃偉哲市長強調，臺南市政府為打造友善兒童城市，致力於為兒童提供更好的照顧和支持，持續推出保障兒童權益的政策，如公立幼兒園二歲專班的設置、兒童遊戲場所創意與安全的全面提升、校園班班有冷氣，營造友善校園環境；同時市府成立兒童及少年福利與權益保障促進委員會，邀請相關的專家學者及兒童權利組織代表定期舉行會議，並提出相關建議和意見，以確保兒童權利得到全面的保障。臺南市積極落實推動維護兒童最佳利益、不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權等方面，已見成果。

崇明國小透過情境劇的演出，推廣親職教育，如每日親子共讀學校自編的「英語家庭書」、親子共同創作藝術作品、一起運動等，鼓勵家庭親子共融，建立正向親子關係。(照片/臺南市政府提供)

教育局吳國珉副局長表示，教育局每年持續辦理兒童權利公約宣導，透過研習及教材的研發來積極提升教師知能，並舉辦兒童權利親子講座，以提高家長對兒童權利的認識，降低家庭暴力及兒虐事件發生。同時緊密聯繫社會安全網，強化網絡合作機制保護兒童，不論是家庭暴力防治、兒少保護、性平宣導防治性剝削、校園霸凌防制、透過各種管道提供正確的家庭教育等，藉以促進兒童權利保障的全面落實，另持續透過人權、品德、法治、生命教育及正向心理議題等課程活動，培育孩子自尊、自愛及自我保護之觀念。

崇明國小王海秀校長表示，學校藉由設計親子共做的作業活動，建立良好的家校合作模式，親師生共融，促進和諧的環境、更好的生活，並讓家長們充分瞭解兒童權利、保護兒童身心之健全發展，為未來生活做準備。崇明國小也持續推動校內外、動靜態活動，強化學校與社區結合的多元場域，提升家校合作的教育效能。

教育局表示，兒童是國家未來的希望，藉由國際不打小孩日彰顯兒童人權，讓我們用愛與擁抱，取代暴力與咆哮，養育孩子，由停止體罰做起。呼籲社會各界關注兒童權利，一起為孩子們的成長和未來付出努力，讓每一個孩子都能夠健康、快樂地成長。