今年（112年）全中運是廖奕淳同學升上高中的第一場全中運，於此次全中運競技體操賽場上屢傳捷報，共囊獲兩金一銀一銅，成績總計如下：高女組競技體操個人全能競賽第一名、高女組競技體操高低槓競賽第一名、高女組競技體操地板競賽第二名、高女組競技體操跳馬競賽第三名及高女組競技體操平衡木競賽第四名。

奕淳國中時期的成績已受到各界矚目，曾囊括國女組全中運競技體操的多面金牌。而今再度成為一年級的選手，同場較勁的盡是比他年齡更長、經驗更好的二、三年級學姊們。廖奕淳表示：賽前在教練的叮嚀下，她也做好心理準備面對這十分具有競爭力的挑戰。賽後，她也謙虛地說：參加比賽，一直以來都是以突破自己、挑戰自己為目標，對於獲得好成績十分開心，但也覺得自己還能有進步的空間，希望未來能再去挑戰自己的最佳表現。

廖奕淳同學去年選擇了首年創立的臺北市數位實驗高中就讀，而在國中三年，也為了能持續完整的體操訓練而選擇自學，去年五月也像一般國中九年級生參加會考，準備進入高中就讀，但也不免為了如何兼顧體操訓練而為選擇傷透腦筋。奕淳的媽媽李韶儀女士回想這一段記憶時表示：當時在五月底聽到數位實驗高中成立的消息，立刻搜尋相關資訊，認為這就是符合她夢想中的學校，奕淳那時也立刻非常努力地準備所需的各項書面資料，經過層層關卡最後順利入學。李韶儀女士表示，學校給予這樣的學生一個人生夢寐已久的學習舞台。有不同於其他學校的各種校訂必修課程與學習資源，也有一般普通高中的學科課程可以選擇，又能夠量身規劃個別需求課程，還兼有原本自主學習的彈性，也能和班上同學、學伴一起享受團體學習生活。

廖奕淳表示，參加比賽，一直以來都是以突破自己、挑戰自己為目標，對於獲得好成績十分開心，但也覺得自己還能有進步的空間，希望未來能再去挑戰自己的最佳表現。(照片/臺北市數位實驗高中提供)

數位實驗高中秘書許靜喆，也是校內的英文老師表示：奕淳在校內，也是其他學生的學習榜樣。她在每週幾乎天天都要接受體操訓練的進度下，面對校內多元且各項課程作業都準時繳交，實體課堂上更是認真參與、全心投入，與校內同學相處也十分和睦。數位實中的師長和同學們第一時間知道奕淳在全中運的佳績，也都為齊聲她喝采和驚嘆。

數位實驗高中學輔主任黃郁博表示，奕淳的學習個案，正反映數位實驗高中招生特色與辦學理念。以112年為例，招生的對象即是「符合學校教育理念『廣闊探索、天賦自由』，具備自主學習、自主管理能力且願意挑戰新教育模式」之學生；並分成兩個入學管道：「特殊選才」與「申請入學」。其中「特殊選才」即是針對「1. 具備特殊領域、專業技術才能者。 2. 無特殊領域專長，但具備基礎自主學習能力者。」「申請入學」管道則是另外以「國中教育會考成績任一科等級 A」為門檻。入學之後，學校會透過虛實整合的課程模組，以及可自行規劃課程的「個別需求課程」，來達到真正「一生一課表」的教育願景。而這每份獨一無二的課表，學校另外再搭配「成長導師、學習輔導老師與專任輔導老師」的三角輔導系統，協助每一位學生進行探索自我、了解周遭環境，並逐步發展能力，以成為可以應變未來生活的獨立個體，以符應學校創設之目標與願景。