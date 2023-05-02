玄奘大學視覺傳達設計學系108級校內外畢業製作展，已圓滿成功展出，接著將前進五月的台北「新一代設計展」。本屆畢業展主題為「What the Flower」，寓意「藏在作品中的那一朵不容易被看見的美麗花朵」，表達在現實環境中期待被看見與肯定的心聲。

玄奘大學視傳系文創商品設計類作品展現饒具特色的創意與多元設計理念。(照片/玄奘大學提供)

學生展出內容包羅萬象，有以「聯合國永續發展目標 SDGs」為主題的環境保育VR互動式動畫、首創的VR vs. PC單機雙人互動對戰遊戲，以及各類型且多元化的高品質的文創商品、包裝設計、形象設計等等，其中也不乏別出新裁的創作如「注台辦事處」作品，將注音符號融入商品設計，以及各項極具巧思的禮品週邊，並且能彰顯台灣與注音符號的強烈關係。

玄奘大學視傳系作品「棲息之旅」，七段VR互動情節體驗保育海洋與陸域生態的過程。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學簡紹琦校長也帶領學校一級主管，親臨視傳系畢業展，以2022年獲得「放視大賞」VR遊戲組最佳獎項的例子，勉勵同學傳承學長姐認真對待作品的態度，並且參觀了每一項學生作品的攤位，給予學生溫暖的支持。