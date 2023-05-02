擁有豐沛國際化能量的義守大學，長期與日本公司萬力士集團（英語：Orix Corporation，日語：オリックス株式会社）維持友好關係，今年邊境解封後，該集團人資主管籐原紀子也來到義守大學拜訪，而過去雙方簽訂的實習協定，也在國境開放後，義大學子已陸續前往該集團所屬飯店實習，目前「觀光餐旅學院」餐旅管理學系、「語文學院」應用日語學系等9位學生，已經在日本展開實習工作。

萬力士集團總部設於東京都港區，目前在世界36個國家和地區設有分支機構，集團旗下有信託銀行、證券保險、房地產、環保新能源與觀光事業體等產業，義守大學於107學年度經由應日系老師黃幸素全力牽線及努力，與萬力士簽訂實習協定，雙方的情誼就此開始。加上過去義大學子在該集團實習期間傑出表現，因此在疫情解封後，將有更多學生前往實習與交流。

擁有豐沛國際移動力的義守大學，透過海外實習機會，帶領學生前往日本實習，拓展國際視野(照片/義守大學提供)。

目前正在日本箱根･蘆之湖はなをり飯店實習的餐旅系大三生張凱翔表示，學校提供許多海外交流機會，在師長協助與自己努力爭取下，竟然實現以前從沒有想過的出國夢想；同樣也是餐旅系大三的王紋萱說，她是負責甜點上的裝飾，除了提升專業技能外，實習過程中更增強自己的日文能力；應日系大四的盧怡均指出，一開始實習時，原本有點害羞開口說日文，與日籍同事相處兩、三天後，日文溝通能力瞬間大爆發。另外在日本黑部宇奈月溫泉飯店實習的餐旅系三年級曾彭佑認為在日本學習到異國飯店的氛圍及不同的企業文化，也體會到日本特別的服務精神，學校安排的海外實習收穫超乎想像。

義守大學學生前往日本知名企業交流，學習日本職場文化及服務精神。(照片/義守大學提供)

餐旅系主任劉姚伶、應日系主任楊佩容及黃幸素老師皆認為，學生學習日本特有的職人精神，對年輕世代來說是最棒的經驗。義守大學語文學院學子以語言優勢成各產業招攬對象，台積電就曾前進校園向應日系學生招手；而觀光餐旅學院，與學校所屬集團的休閒產業事業體密切鏈結，像是高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大遊樂世界等，皆提供多元實習機會和就業保證，義大畢業生更享有集團優先錄用之優勢。從大一開始的第一哩路到畢業銜接職場，義守大學紮實的教研養分灌注，讓學生成為最實質的受惠者。