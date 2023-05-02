台灣的出生率是全世界最低，現代年輕人為何沒有興趣生孩子了？因經濟壓力讓年輕人不敢生育，是否需探討一個國家經濟發展水平重要的依據？它代表著社會福利制度、稅收、教育基礎等條件，也同時牽涉到人口老化、高齡化等國家組成結構，台灣根據內政部統計，2022年人口統計數據，總人口數為2326萬4640人，連續3年負成長。新生兒全年人數僅13萬8986人，但全年同時死亡人數更超過20萬人，亦是新生兒過底，顯然未來的社會嚴重危機？

簡莉真攝影師為響應促進社會性育衍新生機，成立真鑽攝影為新生兒寫真/寶寶寫真/兒童攝影等活動留下紀錄溫暖人心滿滿記憶。簡莉真攝影師說，希望透過他的視角拍攝，留住人生中最幸福的時刻，讓每個孩子都像天上鑽石般的閃亮耀眼，看見他們來到這個世上的第一眼，是如此的感動，我們希望藉由寫真作品，傳遞出幸福感，將這珍貴不能重來的畫面永遠紀錄下來。

攝影大師簡莉真為響應促進社會性育衍新生機，成立真鑽攝影。(照片/真鑽攝影提供)

當寶寶來到這世上，這是最原始的樣貌，爸爸、媽媽培養出的默契是最美的調色劑，彼此眼神中總情不自禁的透露出愛。這時，純粹卻不失正式的拍下第一張寫真照，記錄下寶寶最初的樣貌，紀念爸爸媽媽下個人生階段的開始。

簡莉真攝影師表示，呼籲青年創經濟，更需永續傳承，促進青年性育衍生力。

網紅Stella小美人史黛拉。(照片/真鑽攝影提供)

因而成立真鑽UNIQUE新生兒寫真，為了讓寶寶也可以時尚拍寫真愛心，親自到月子中心、各縣市到府拍攝 ，幫寶寶儲值一輩子珍貴的回憶。