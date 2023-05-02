2023年4月24日上午九時，美國北加州庫柏蒂諾市長魏虹女士與同窗好友邱春美女士，以校友身分來訪北一女中。去年年底，魏虹女士成功當選庫柏蒂諾(Cupertino)市市長，庫柏蒂諾市為矽谷核心城市之一，同時也是聞名全球的蘋果電腦公司(Apple)總部所在地。魏虹市長此次回台，除拜訪新竹市、僑委會等多個單位，並於返美前一天，更是特地回到母校北一女中，當天由陳智源校長偕同由學生組成的綠衣使節，帶領學姊回味高中生活的點點滴滴。

首先由整修後的光復樓作為導覽起始點，即便外頭下著小雨，魏虹市長一進校門便十分熱情地向校長、秘書與使節打招呼，重回母校的喜悅之情顯而易見；而看到求學時期的光復樓教室，在整修後顯得煥然一新與科技感十足，更是讚嘆連連，後續在校長的引導下，也進入教室內與高一學生互動，學妹們都十分驚喜於學姊的來訪並留下合照。

魏虹市長參訪北一女中校史室，同學為市長導覽解說。(照片/北一女中提供)

光復樓巡禮完後，便由使節引導魏虹市長至校史室進行導覽，許多過往記憶在此時不斷湧現，整齊的軍訓服、嚴謹且認真的江學珠校長，還有當年人群圍觀的露天泳池等，過程中甚至發現曾經同窗的同學出現在榜首牆上，除了拿出手機紀錄下這奇妙的巧遇，也分享了種種往事，這都將成為北一使節未來導覽的養分。

隨後，秘書吳銘祥老師帶領魏虹市長與使節們前往至善二樓物理實驗室，即本校FRC機器人研究社，在參觀設備以及社員們的心血結晶，同時對於相關國際賽事上有一定了解的魏虹市長，對FRC機器人競賽十分感興趣，分享庫柏蒂諾市學校共有三支歷史悠久的FRC隊伍，與社團負責老師陳正源相談甚歡，也在隊伍參賽機器人前，留下珍貴的合影。

在回到校長室的路程上，曾經是儀隊成員的魏虹市長，見到樂儀旗隊的學妹，順勢為他們加油打氣，說道自己到現在依舊沒忘記當年學習的技法，偶爾還會拿起雨傘耍槍呢！

陳智源校長與魏虹市長及同行同窗同學邱春美女士互贈禮物。(照片/北一女中提供)

最後，由陳智源校長與魏虹市長及同行同窗同學邱春美女士互贈禮物，留下珍貴的回憶。