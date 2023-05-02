IB提供了全球3至19歲的學生四種教育課程，截至2023年4月，全球有59個國家5600多所學校開設了IB課程。臺北市立中正高級中學於2023年4月獲國際文憑組織(IBO)授權認證為IB世界學校，為臺灣第一所IBO認證通過16-18歲階段二套課程的學校，同時也是亞太地區非常先鋒的授權通過的學校。

臺北市立中正高中將於112學年度正式招收第一屆IB實驗班學生，透過「特色招生考試分發入學」(簡稱特招)管道對外招生，招生簡章已發佈於學校官網，臺北市立中正高中校長江惠真表示，IB實驗班是培養學生國際移動力的課程，因此命名為「國際移動力實驗班」，提供大學預科(IBDP)及大學生涯發展路向(IBCP)兩種課程，招收二個班級，為營造國際化學習氛圍，同時向港澳地區、外國學生招生。

校內工作坊老師們為IB授權共同努力，充實教學知能。(照片/中正高中提供)

臺北市立中正高中國際移動力課程實驗班規劃了高一到高三的連貫性課程，高一是IB先修課程，從雙語到全英語授課，高二是IB兩年制大學預科課程，強化學生與世界接軌能力，發展學生學術及跨域合作特質。教務主任許孝誠表示，學校將秉持原有雙聯及IFY國際課程的經驗為學生適性輔導，協助學生邁向國際及國內優質大學升學，也由於學校原有國際課程實施的成果及表現，充分展示出教育國際化的企圖心及實踐力。

IB國際文憑很適合願意接受挑戰，胸懷世界夢想的學生。學校期待藉由跨學科學習，培養學生具有批判性思考，並幫助他們預備高等教育的研究技能。同時IB的學生也要積極參與社區活動，展現領導特質及同理心，經由跨文化理解和尊重，促進學生對終生學習和成為世界未來人才的渴望。

中正高中培訓了30位教師，定期進行課程協力合作研討會議。(照片/中正高中提供)

為了準備實施國際文憑課程，臺北市立中正高中培訓了30位教師，定期進行課程協力合作研討會議，並多次向家長、學生及校友徵詢意見，在4月21日邀請劍橋大學代表、臺北市立大學教育行政與評鑑研究所所長何希慧教授、中正高中校友會理事長TutorABC創辦人楊正大先生、學校教師及剛畢業的校友，進行一場遠景與價值的對談，與會的人員共同的共識是教師應該為人才而教，學生應該為未來而學，國際移動力確實為教育必須面對及回應的方向。

想就讀臺北市立中正高中國際移動力課程實驗班的學生，仍然要參加112年5月的國中教育會考，特招要另外報名，從112年6月19日(星期一)08:00起至6月21日(星期三)12:00止，報名網址與「112 學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺」共用，學生可以同時報名免試入學和特色招生。今年特招考試日期是112年6月25日(星期日)，中正高中江惠真校長表示，經由特色招生，學校希望能真正選出具有潛能及創意思考的學生，歡迎全國學生報名。