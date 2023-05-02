板橋高中FRC機器人編號7709隊伍師生31人日前至矽谷參加區域賽，高中生展現自主學習精神，由學生自己規劃與美國強隊交流、向史丹佛、聖荷西大學生取經、更酷的是訪問Meta AI工程師，一窺科技業的即時資訊。

板橋高中FRC團隊的精神是傳承，畢業學長姐帶領學弟妹齊心打造團隊風格，一起募款、尋求企業贊助，籌措比賽資金。學生自行聯繫戴維斯高中世界強隊1678隊伍，獲得參訪交流及移地訓練的機會，也跨足到聖荷西地區Saratoga High school 649隊伍及Los Gatos school 972隊伍FRC基地見學。為了樽節開銷，全自助規劃，無旅行社安排，部分三餐由學生自行下廚及搭乘地鐵公車步行，真實體驗在地生活。此行不只學到機器人的知識，學生更善用跨領域素養，用英語力勇闖美國。

板橋高中FRC隊伍自行聯繫美國戴維斯高中隊伍，獲得參訪交流及移地訓練機會。(照片/新北市教育局提供)

板橋高中顏椀君、林毓琇及梁俊銘老師提到，這次矽谷區域賽是創隊以來最有挑戰的賽事，高強度競賽、快速的團隊運作模式，讓學生大開眼界、收穫滿滿。同時，學生也造訪洛杉磯Maker Faire、五所大學(UCLA、UC Davis、SJSU、Stanford、UC Berkeley)、博物館及美術館等，師生設計了不同的學習任務，以此探索自我、訓練膽識。

校園參訪之外，更跨到科技業，邀請Meta工程師陳鵬仁與談，陳先生分享當年經驗，曾與Meta創辦人祖克柏(Mark Elliot Zuckerberg)共同發表閩南語AI口語翻譯系統，也分享求學及工作經歷等。此外，也聖荷西大學電機系三年級的學姐江采容、史丹佛大學機械工程碩士生張芝綾分別分享，分享從高中到大學的學習歷程，聊美國文化、生活適應及實現夢想的人生履歷等。

同學為節省開銷，有時三餐需自己下廚、搭地鐵公車步行。(照片/新北市教育局提供)

參賽學生鄧行甫說，這次出國參加比賽，除了與各國隊伍交流、參觀特色文化與景點外，前輩分享許多在美就業及就學經驗，讓我們發現，留學並不如想像中的難，期待未來有機會可以出國圓夢。

教育局長張明文表示，新北以適性教育為目標，為學生的幸福而教。相信板橋高中的海外經驗，將會鼓勵更多學生勇於參與國際比賽，培養跨領域及世界觀，以開闊的國際視野，自信揮灑人生舞台，打造屬於自己的幸福未來。