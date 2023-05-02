東海大學擊敗美國賓州大學、加州戴維斯大學、北京理工大學等世界241所名校，與美國紐約大學、印度NMIMS設計學院奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」前三名。東海大學校長張國恩表示，工業設計系周悅儒能獲得國際大獎，不僅證明她的努力，也代表東海在AI跨域、博雅教育的開花結果。

史丹佛大學長壽中心正逢十週年，2023年以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，吸引全球38個國家、241個團隊參與國際設計大賽，台灣更有多所國立大學參與比賽。來自東海大學工設系的大四學生周悅儒組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，在前八強擠下中國北京理工大學、加州大學戴維斯分校、美國賓州大學等名校，與美國紐約大學、印度NMIMS設計學院兩所世界名校擠進前三強，獲得世界第三名的殊榮，也是台灣首度得獎。

東海大學工設系的大四學生周悅儒(右一)組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」第三名，也是台灣首度得獎。(照片/東海大學提供)

指導教授羅際鋐指出，周悅儒於4月25日飛往美國史丹佛大學的Paul Brest Hall與世界前八強的團隊進行最終決賽，以絕佳的表現獲得優異成績。而周悅儒本人表示，這次的比賽是因為畢業專題，因此才提出這個創意計畫，並邀請明志科技大學、國立臺北教育大學的同學一同討論。此次也要感謝IMC 國際工商經營研究社理事長葉欣芝、社長劉燕飛、生命線全國理事長陳宗聖、以及東海工設系傑出校友周鴻仁的大力資助，才能夠完成這個設計。

羅際鋐說，這個獎項是設計界的標竿型大賽，周悅儒不僅奪得35位由設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審目光，更獲得近一步與企業合作的機會。東海大學校長張國恩說，周悅儒積極主動進取的精神讓東海與有榮焉，她不僅幫助東海，更讓世界看見台灣，值得為她感到驕傲。