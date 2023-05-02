新北市三芝國中為迎接母親節，從5月1日起三天辦理獨木舟親子體驗活動，孩子邀請媽媽與家人，攜手同遊北海岸白沙灣水域，合力划行獨木舟，共同探索對海洋的未知，感受專屬新北的美景，彰顯「為母則強」的精神！

教育局長張明文表示，新北巿規劃海洋教育課程和活動，不僅與在地生活接軌，也響應聯合國永續發展目標，如獨木舟活動，需整合學校與社區資源，便是立基於SDGs第17項「建立夥伴關係」；又如海洋教育推及家庭與社區，正是實踐SDGs第11項「永續城鎮與社區」的目標。

三芝國中校長黃中良表示，本次為落實課綱「素養」的理念，在校友會長劉飛龍、理事楊建邦支持下，學校團隊規劃獨木舟親子同歡活動，特地安排在五月，藉由親子同行，讓國中階段的孩子能夠體會媽媽「為母則強」的精神與勇氣，進而增進家庭親子良好互動的氛圍。

學生江忻宸說，參加這個活動，學到許多獨木舟技巧與知識，還能培養與同學的默契。他提到，剛開始划行時，自己與同學的動作相反，划得慢又划不直，但默契變好之後，划行速度就會變快。希望學校能多點戶外課程，讓學生出外活動感受世界萬物的美好。

學生花宇洋則分享，剛開始很怕翻船，因為靠岸的地方浪比較大，進入平靜區域後，就越來越上手，但從麟山鼻回返時，逆浪划行超困難，好在有教練的鼓勵，他們才能勇敢向前、信心倍增。

三芝國中學生完成獨木舟航行。(照片/新北市教育局提供)

一同參加活動的施奕豪媽媽表示，原以為孩子會感到緊張，不熟悉划行方式，結果反而是自己的姿勢不對，造成操作困難，孩子很仔細地帶我修正並進行划槳。從麟山鼻返回時，還不停鼓勵我，讓我看到孩子獨力、勇敢又關懷他人的一面，真的非常感動，謝謝學校如此用心，讓母子能夠一同走出校園、親近海洋，體驗不一樣的課程，過不一樣的母親節。

教育局表示，三芝國中在108、109年連續2年榮獲教育部海洋教育推手獎特優，並於109年獲國教署頒贈「海洋教育創新教學基地學校」，致力於課程設計與研發，推動在地化的海洋教育特色。本次引導學生從生活經驗出發，與家長一同體驗海洋，更可激起如漣漪般的共振效應，從校園出發，影響家庭、社區、鄉里和整個社會，共同珍惜海洋之美。