夢想淘心室5月3日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到宇萌數位科技執行長白璧珍，(股票代號7406)是台灣市佔率第一名之AR團隊。以科技創造的體驗經濟的時代來臨，透過AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)或是MR(混合實境) ，人們可以用虛實整合的方式接收到與以往不同的產品資訊，而宇萌數位科技正是這領域的佼佼者。白璧珍在節目中提到她對AR趨勢的看法，也聊到個人創業的心路歷程與做為AR傳教士，十幾年以來的經營理念與心得。

充滿想像力但保持理性的白璧珍執行長是水瓶座，令人意外的是大學時她念的是中文系，從小喜歡喝甘蔗汁，認為她的創業過程像甘蔗一樣，先苦後甘，非常愛自己的工作，覺得AR與VR是一個充滿想像的空間，元宇宙讓自己與員工都很快樂。從小的志願是當老師，除了老師這個志願之外，覺得自己應該適合當心理諮商師，在接觸不同產業客戶時，必須幫對方著想，同時需要同理心，才能獲得客戶的認同。

聊到未來趨勢的部分，白璧珍最看好的是教育業，可以結合AR、VR，例如學校的場域及現在能體驗到的博物館導覽，其他行業如零售業，家具賣場、服裝店等，透過AR方式與顧客有全新的互動，像是模擬試穿衣服，如此除了新奇之外，也減少接觸感染的風險 ; 此外，半導體等科技業，更透過AR、VR技術來進行教育訓練，新人得以身歷其境學習師傅的技巧。

白璧珍給予年輕人學習的建議是，不要以現在熱門的行業去選擇科系，因為未來的事很難說，鼓勵同學多充實自己喜歡的領域，甚至跨領域多元學習，並分享了一句自己受用的話「保持初心 築夢踏實。」要時時思考當初的理念， 保持初心。想知道更多關於白執行長的訪談內容嗎？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

收聽連結：https://sndn.link/928campus/Y3aAyK