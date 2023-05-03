南華大學於4月25日舉辦「111學年學生專題競賽決賽」，藉此展現學生創新創意、專業能力及創業力。當天的評審委員分別邀請來自產業界及學界的專家，業界方面邀請健茂生物科技股份有限公司董事長許長祿、昇億水電材料有限公司總經理黃彥富以及耀際實業有限公司董事長曾國政；學術界邀請嘉義大學副校長李鴻文、管理學院副院長沈宗奇及生物事業管理學系暨研究所王俊賢特聘教授、中正大學副校長蔡榮婷、研發長王祥辰等。今年共有82個團隊參加初賽，其中26個團隊入圍角逐總決賽，各隊應用所學的專業知能與技術加上團隊的創意巧思，不僅呈現創新的創意作品，同時也展現出創業潛力。

南華大學校長林聰明致詞。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，為提升學生的就業力，產學合作及職涯發展處與通識中心合開就業力職能培育跨領域學分學程，辦理創業楷模講座、創業主題班、創業交享聚等演講，藉以增進學生創業知能，並能以創業楷模、企業經營者為學習的目標，鼓勵學生創新創業。每年更透過「學生專題競賽」的舉辦，培養學生的創意思維也從中發掘創業潛力。

「學生專題競賽」第一階段由各院進行初賽，優勝團隊即推薦參加校級決賽。專題競賽分為「創業實作類」、「專題論文類」及「專題實作類」三大類別，其中「專題實作類」又分為科技生技、設計藝術、社會人文及創新服務四組。今年參賽隊伍創意多元，也相當具可行性，評審委員給予獲獎團隊很高的評價。「創業實作類」由運動學程佘昱融的『ATP運動防護室』獲得第一名，設計理念是讓運動者擁有良好的運動防護，不只是貼紮固定與醫療防護，更讓運動者有良好的防護觀念。「專題論文類」由資管系李悅綾、徐婉愉、范雯綺、劉沛珏、魏廷憶五位同學，『以聚類分析法探索中醫的診斷及症狀屬性的關聯性，建立可調整性的中醫診斷系統的初步建置，提供中醫師辯證參考。

「專題實作-科技生技類」第一名由資工系陳維琦、羅瑾暄、沈妤蓉所設計的「關懷守護智慧聯網系統」獲得，結合「防走失的距離監測模組(藍牙模組搭配手機定位程式)」、「周遭情況(CO濃度)監測模組」、「具健康關懷的體溫計」、「守護安全的跌倒偵測模組」、「緊急救助的按鈕與語音辨識雙求助系統」等五大主軸功能搭配而成的智慧互聯安全守護系統，可快速地透過網頁瀏覽器進行了解與關懷，當有突發狀況或意外事故發生時，系統會自動的來即時協助保護遠方的親人，降低意外事故的發生。

「專題實作-設計藝術類」由視覺藝術與設計系戴珮茹獲第一名，探討消費者對於台灣市售黑/麥汁的認知程度及其消費行為，並提出一系列以推廣小麥種植與採收過程的包裝設計，以麥稈、麥殼所製成的紙漿，再壓模製作包裝盒及產品標籤，產品標籤上附著小麥種子，整個放到土壤中，又可再長出麥子，深具循環經濟概念，有商品化潛能。

「專題實作-社會人文類」由幼教系的「我不挑食了！」團隊，以『探討健康飲食主題活動對幼兒飲食行為認知之影響』，從幼兒對飲食行為的認知表現或反應，探討健康飲食主題活動對幼兒飲食行為認知的影響情形。

南華大學於4月25日舉辦「111學年學生專題競賽決賽」，藉此展現學生創新創意、專業能力及創業力。當天的評審委員也邀請到多位來自產業界及學界的專家，一同為這個比賽評分。(照片/南華大學提供)

此競賽各團隊皆展現創意巧思及創業潛力，其中跨系組隊獲得創業實作類第三名的文創系『如果蚵以，我想和你回到那天相遇』，參加111學年度教育部大專校院創業實戰模擬學習平台，以實體的民宿，結合東石的地方特色，配合食住行育樂吸引客觀光客前來觀光，提供舒適的環境、美味的特色美食、打出口碑，並與廠商、小農合作，互惠，整合東石的各項產業，廣受好評。

今年各團隊作品創新出眾，深具創業潛力，獲評審一致肯定。該校也將於5月20日辦理創新創業工坊，為團隊加強研習，培訓團隊參加校外競賽之外，亦能成功輔導創業。