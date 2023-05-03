112年全國中等學校運動會新北市代表隊奪下122金97銀138銅，金牌數創隊史新高紀錄；3個最高榮譽運動精神獎，全國第一。侯友宜市長於今(3)日市政會議上代表接受獻獎時表示，今年全中運新北市各種類代表隊努力不懈、拚盡全力，與各縣市的好手競技，除了奪得好成績外，更由射擊、滑輪溜冰、舉重及田徑等4種類破9項大會紀錄、1項締造全國紀錄；三重高中競技體操莊佳龍選手、光復高中射擊陳妍卉選手及竹圍高中柔道團隊分別獲頒大會最高榮譽運動精神獎，運動員全力以赴，展現身手締造佳績的參賽精神令人佩服，也感謝各校師長、教練們不辭辛勞地為孩子們的付出。

今日獻獎由奪下競技體操吊環、地板、單槓、跳馬、鞍馬、個人全能等6個項目金牌的三重高中莊佳龍選手代表，將大會個人最高榮譽運動精神獎獻給新北市，與市民分享這至高的榮耀。林永錫教練表示，賽前目標設定佳龍能夠比去年有更佳的成績，雖然面對連續三天高強度賽事，在體能及技術上都是一個很大挑戰，還好佳龍能克服壓力並有穩定地發揮，最後奪下6面金牌。莊佳龍選手也表示，感謝大會的肯定，讓他榮獲運動精神獎殊榮，未來會以此做為動力，期許自己能再精進動作技術及難度，邁向國際賽事舞台。

同時也獲得運動精神獎的光復高中射擊金牌選手陳妍卉則表示，升高一後的寒假，在教練的引導下調整姿勢，增強自我體能，這次比賽期間，調整自我心情以平常心去面對比賽，反而有更突出的成績表現。能得到這個獎項是對自己現在所做的努力很大的肯定，期許未來能達到更卓越的目標。

竹圍高中柔道隊在本次賽會計獲得3金5銀3銅，也榮獲運動精神獎團體獎項，校長楊耀焜表示，感謝竹圍高中柔道教練及師長們的辛勞指導，不僅將柔道競技的技術傳授給選手，更將柔道的基本精神「精力善用，自他共榮」融入團隊的經營，引導選手在練習及競賽的過程中充分展現團隊紀律及「竹志柔韌」的運動精神。

教育局表示，本屆全中運新北市代表隊再次超越目標，奪122面金牌數創新高，明年將繼續挑戰，期待再創高峰。另外新北市更榮獲3個最高榮譽運動精神獎，全國居冠，展現最佳運動家精神，感謝所有過程中無私奉獻的教練與師長。