33位當代創作者醞釀10年的一場藝術行動：台版大地藝術祭，「大學就是美術館」今在國立暨南國際大學管理學院戶外草坪開展，為期半年至10月31日。第一屆暨大藝術祭「大學就是美術館」，在當代藝術家張家銘與暨南國際大學，經過十年醞釀才開展，首屆邀請到15位雕塑家與18位藝術參展者合作，是台灣少見的大型戶外藝術行動展演。

此次藝術祭由目前就讀管理學院新興產業博士班的藝術家張家銘擔任執行長，在校園中點燃藝術的火苗。張家銘強調，這次共襄盛舉的藝術家不但沒有任何借展費與活動經費，還願意出錢、出力提供作品來成就戶外雕塑展覽。而學校也願意慷慨提供場域，協助支持這場藝術饗宴；雙方用最有限度的資源，創造最高誠意與專業的策展，可以說是民間單位與學術機構主動發起的一場台灣當代藝術行動。與日本越後妻有大地藝術祭、瀨戶內海藝術祭的模式有雷同之處。

任大賢作品「戶外家具」點與點連接後，尚存之現象的意涵與延伸的視野， 還有那無法降卻的溫度。。(照片/暨南國際大學提供)

展出作品中大都融入環保議題，獲得27位藝術家的響應參與，總共有55件作品參與展出。如同俗話所說，念念不忘必有迴響，相信付出行動就能改變全世界。這次有許禮憲、邱泰洋、許慶福、吳德和、游守中、楊成俊、曾俊豪、張書瑋、李承亮、任大賢、羅文仁、廖耀鑫、陳松、施守真、張家銘等15位參與戶外雕塑展藝術家。另外，還特別邀請醉石藝集協會，將2022年舉辦的「不插電石雕創作營」成果發表，呈現在展出會場，作品呈現對環境、生態、社會生活等各種題材的反映與詮釋，用藝術雕塑表達出自我的體驗與詰問，呈現出美的意涵。

李承亮作品「時光旅行艙」。(照片/暨南國際大學提供)

除了「不插電石雕創作營」，石雕大師許禮憲的大橋殘影系列作品-鐵，將現身展場。這個系列的作品，是許禮憲利用舊西螺大橋拆除的廢棄鐵件製作而成，將廢鐵變成寶物，象徵921地震後，藝術家從斷垣殘壁中拾起廢材，進階到環保藝術的蛻變。擅長把工藝結合藝術的年輕藝術創作者李承亮，則將具有科幻太空艙融合潛水艇意象的時光旅行繪作品，從高雄穿越時空降落到暨南國際大學校園內，引喻沒有機場與港口交通設施的南投，直接跳躍空間的藩籬；這件作品是運用回收材料製作，展現出光影效果，與草間彌生在瀨戶內海的紅色大南瓜作品有異曲同工之妙。南投在地石雕家許慶福，以模仿自然為專長，巧妙選用被大自然琢磨過的溪石為素材，是依循自然樣貌的環保藝術家；這次他帶來的石雕作品，型態像蚌殼又像巨龜，隱喻唯一不臨海的南投縣，渴望與海洋接軌的心情，為藝術祭的精采性加分

暨大藝術祭的催生者武東星校長感謝各方支持與協助，誕生了這場美麗的展演。期許「大學就是美術館」的藝術行動，讓暨南國際大學將藝術的美麗花火傳遞出去，影響更多人投入對藝術及美學的參與，進而珍惜與認同生命中所有美好的人事物。