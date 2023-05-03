龍華科技大學國際企業系將於今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」，4月27日邀請亞馬遜官方陪跑教練暨導師張書豪執行長，以「從亞馬遜到世界舞台—數位行銷與跨境電商的成功之路」為題蒞校演講，與龍華師生分享其豐富的跨境電商實戰經驗，期盼透過交流有助強化學子數位行銷暨跨境商務專業技能。

張書豪執行長首先介紹亞馬遜平台擁有廣大的用戶群體、容易操作的平台、優秀的物流系統、多樣化的產品類別、以及精準的廣告系統等5大特點。接著從平台特點，延伸出完整的出海行銷策略，並提醒與會學子，必須研究目標市場、建立品牌形象及品牌故事。

與會師生在專題演講後進行分享交流。(照片/龍華科大提供)

他以親身經驗，告訴龍華師生數位行銷的即時性以及可以訂製追蹤評估的重要性，同時，由於電子商務蓬勃發展，全球實體零售業多積極向網路銷售展開大幅擴張或變革，也點出跨境電商的挑戰在於四大面向，分別是跨境後直接面對的貿易法規和海關要求、文化和語言障礙、國際市場競爭壓力、貨幣匯率波動等風險，張執行長講座豐富詳實的內容，對數位行銷暨跨境商務的發展趨勢與明確方向，讓國企系師生獲益良多。

國企系許麗萍主任指出，臺灣在數位發展方面的優勢持續領先世界，為因應國家數位發展策略及產業轉型需求，該系自今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」，提供學子接軌未來的專業與技能，以培育具備在地關懷、全球視野以及團隊合作的數位行銷及跨境商務營運的跨領域人才。

藉由更名後增加的數位行銷及跨境電商經營之相關專業課程，並透過訂單式就業學程、產業學院、勞動部就業學程計畫以及跨領域學分學程等計畫活動，將有助提升學生深入了解當前網路商務運作實況。

龍華科大國企系將於今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」。(照片/龍華科大提供)

許麗萍主任強調，該系並致力拓展與產業鏈結，透過積極與公協會及企業合作，整合內外部跨境電商的社群網絡資源，老師引導學生主動學習，探索未來，鼓勵師生參與各類跨境電商競賽及認證實作，及早接觸企業場域並發揮所學，期盼學子在數位時代具備優秀的競爭力與就業力，未來順利接軌職場，畢業即就業。