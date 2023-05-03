義守大學「傳播與設計學院」創意商品設計學系大四學生，以「腦內宇宙」為主題舉辦畢業成果展。匯集生活日常、觀光旅遊、永續環保、兒童教具、神話故事等創作素材，總共有20組作品登場，其中還入圍新一代設計展金點新秀設計獎、2023青春設計節競賽，另外也有與中華上古神話山海經文化藝術公司合作「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫成果，學生亮眼的表現相當驚豔。

「增強盲彎預警系統」作品，以避免盲彎道路上發生車禍為發想，設計車道感應裝置，同時作品也入圍青春設計節競賽與金點新秀設計獎。（照片/義守大學提供）

今年創設系學生的畢業成果作品表現傑出，「增強盲彎預警系統」、「鋺」、「圓明園和12生肖茶具套裝」等3組作品入圍青春設計節競賽。其中，「增強盲彎預警系統」作品同時也入圍金點新秀設計獎，學生以避免盲彎道路上發生車禍為發想，設計車道感應裝置，讓對向來車行駛在盲彎處時可提前發現警示，確保行車安全，令人印象深刻。取名為「鋺」的作品，學生以金屬工藝中的鍛敲手法，將純銀一錘一錘敲打成用餐器皿，一組餐具組都需要手工敲打成千上萬次，相當費工與費時。「圓明園和12生肖茶具套裝」，以圓明園裡十二生肖獸首銅像為發想，設計出一套茶具組加上造型可愛的12生肖神獸。

另外，在學生重新詮釋下，將藝術家魏滔的經典作品「山海經」裡的九天玄女、比翼鳥、神獸均化身為香氛水霧機、精美香皂、香水與香水瓶、以及婚禮周邊商品，中西文化的融合，成功的讓上古神話故事帶來嶄新風貌。擔任畢籌會總召的大四生葉珮珊說，籌備展覽期間，團隊相互討論與克服困難，畢業專題總指導老師林宜賢指出，目前創設系的學生正處在科技變化快速的時代，學生們利用畢業專題製作融合當前元宇宙虛擬趨勢，使商品設計更富有未來的前瞻性發展，幫助學生畢業後在設計界或其他相關領域獲得更多元的就業機會。

義守大學創設系畢業展覽「腦內宇宙」隆重登場，未來新銳設計師強勢來襲，展現四年淬鍊成果，多元創作表現驚豔四座。（照片/義守大學提供）

AI智慧科技的興起，虛實整合是未來產業新趨勢，有鑑於此，創意商品設計學系，將於112學年度更名為創意整合設計學系，將以數位與實體、產品與服務、科技與藝術等三大領域為教學主軸，培養未來科技潮流中的頂尖設計人才。義守大學校長陳振遠表示，義守大學重視創新與實踐的結合，尤其將設計與科技相互運用，創設系學生不只將所學運用在實體設計上，更發揮於虛擬設計中，成為跨域創新的設計人才。傳設學院院長周志榮也說，創設系學生透過設計製作成具代表性的產品，並傳達創意商品科技虛擬文化與藝術的結合，新穎的創作能量，已展現出新銳設計人的厚實力。創設系主任曾士杰表示，畢業展是學子人生中重要的里程碑，同時也是與業界廠商交流的機會，累積經驗為未來職涯預作準備。接下來的5月11至14日高雄青春設計節、5月19至22日臺北新一代設計展，義大創設系將讓外界看見耳目一新的風采。