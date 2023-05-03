114 學年度起之分科測驗數學考科，測驗範圍包含部定必修及部定加深加廣選修，其中數學甲考科的測驗範圍定為：10 年級必修、11 年級必修數學 A 類、12 年級加深加廣選修數學甲類。數學乙考科的測驗範圍定為：10 年級必修、11 年級必修數學 A 類及數學 B 類均關聯的學習內容、12 年級加深加廣選修數學乙類。就數學甲考科而言，114 學年度起之測驗範圍並無調整；而數學乙考科的測驗範圍，特別在 11 年級部分，為配合於 11 年級無論修習數學 A 類或 B 類之學生皆可於 12 年級修習數學乙，因此定為數學 A 類及數學 B 類均關聯的學習內容，包含 A 類與 B 類之間的關聯，以及 A 類和 B 類與數學乙之關聯。

大考中心將視11年級教學現場的情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數學乙考科 11 年級的測驗內容。

本次說明與過往依據 99 課綱（含 99 課綱微調）命題時之指定科目考試數學考科考試說明呈現方式有所不同，不再採行「顆星制」，主要考量應將高中學生的學習主導權還給高中教學現場，大學考招制度也配合高中課程教學現場的轉變，非由考試引導教學；此外，分科測驗考試時間約為每年七月上旬，高中學生已完成三年所有課程，因而分科測驗具有總結性評量的特性，測驗內容理應包含大學多元入學方案所定之所有部定必修與部定加深加廣選修範圍。