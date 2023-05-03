AI人工智慧為近年來相當熱門的科技話題，目前AI不僅可以與人類對話、幫助人類開車，更可以運用在醫療產業。因此，世界衛生組織（WHO）將「智慧醫療」定義為資通訊科技（ICT）在醫療及健康領域的應用，利用資通訊科技降低醫療成本、提升醫療效率、增進醫療品質成為全球公衛領域的共識，進而推進醫療領域進化。因應智慧醫療發展趨勢，中臺科技大學與諾貝爾醫療體系簽訂產學合作備忘錄，雙方將透過產學合作計畫，推動課程教學及實務研究的交流、提供實習與就業的機會、創新智慧管理的經營策略，整合理論及實務經驗，培育學生就業競爭力，攜手邁向智慧醫療的嶄新里程碑。

中臺科技大學秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，設置健康科學、護理與人文管理學院，積極培育大健康產業專業人才，辦學績效有目共睹。鑒於智慧醫療能有效解決醫護人力不足問題，亦能透過資源整合、提升醫療品質，打造以人為本的智慧醫療服務，因此，中臺科大與諾貝爾醫療集團簽訂產學合作，結合跨領域研究發展「智慧醫療」。

中臺科大陳錦杏校長(左)與諾貝爾醫療體系張朝凱總院長(右)合照。(照片/中臺科大提供)

中臺科大陳錦杏校長表示，智慧醫療與管理為AI時代的主流，中臺科大具備健康科學、護理及人文管理學院組合而成的鐵三角，再搭配諾貝爾醫療體系的產學合作，未來無論是學術研究、臨床實務經驗、學生實習……等，將可以締造雙贏的契機。諾貝爾醫療體系張朝凱總院長表示，透過產學合作，本集團與中臺科大共同發展智慧醫療與管理，期待成為智慧醫療領域之堅強後盾，目前除率先與該校視光系進行光學領域相關產學合作，以提供更先進及智慧化的技術造福病人，今（2023）年底諾貝爾醫療體系將有20家眼科診所、6家皮膚科相關的美容醫學及家醫健檢診所，這些都將成為中臺科大的重要資源，提供該校醫護與人文管理學院相關系所學生實習及就業的機會。

導入資通訊科技技術至醫療流程成為健康醫療領域之重要趨勢，由於這些科技在智慧醫療領域的應用極為廣泛，可能會進一步驅動更多智慧醫療與管理相關技術進入產業及市場，因此，「智慧醫療」發展需結合跨領域研究。中臺科大與諾貝爾醫療集團關注智慧醫療未來發展趨勢及人才培育，透過產學合作聯手打造智慧醫療人才培育基地，希望能夠為促進全民健康善盡心力，進而實踐聯合國永續發展SDGs 3目標－確保及促進各年齡層健康生活與福祉。