玄奘大學108級大眾傳播學系畢業展【花火】BLOOMING，於5月2日、3日晚間6點，在玄奘大學圖資大樓一樓廣場盛大開幕。本次畢業展作品，涵蓋論文、影視作品劇情片，以及大傳系創立以來第一部真人實境節目等，活動內容精彩可期。

玄大大傳系108級同學表示，本次畢業展主題為【花火】BLOOMING，選用仙女棒上的火花為主視覺，有別於一般煙花的絢麗，仙女棒單純的火光與緩慢的燃燒，更能夠讓人們專注去欣賞它的美好。黑夜的襯托下，溫暖的火光照亮彼此洋溢笑容的臉龐，就如在電影院觀賞著大螢幕時，觀眾因情節而觸發的喜怒哀樂，皆被大螢幕的色光照映的一覽無遺，藉此能更好的表達出：「希望讓觀眾觀看同學們的影片後，也能帶走屬於自己的那份滿足感」。

Ba工計劃劇照。(照片/玄奘大學提供)

今年影視作品有別於以往，以劇情片、紀錄片來展示各位同學的成果；則多出了較難拍攝的實境節目成為今年大傳系畢業展最大賣點。由賣腎集團所創作的「BAR工計畫」，揮別於過往同學們局限於劇情片和紀錄片，從零開始的發想、籌劃、素人挑選、場地規劃、後製，到成品上映，成功展現出玄奘大學大傳系創立以來第一部真人實境節目。

Bar工計劃，顧名思義就是以 Bar 為主體而誕生的大計劃，這個秋天，在位東台灣的花蓮，一起創造最與眾不同的十月。「Bar 工但不罷工」是節目的精神宗旨，在歷經網羅了眾多人選後，最終有五位菁英夥伴加入劇組的行列，而他們也將一步步登頂成為真正的「Bar 主」，經由原店主的指導與協助，讓成員們吸收新技能，接著以自身所學和臨場反應來面對五花八門的客人，透過團隊之間的默契養成，共同完成各種任務與挑戰，在正式開幕以前，也需要藉由任務關卡，獲取共同所需的獎勵基金,大家的凝聚力與向心力將會決定酒吧經營的最終走向，無論最終成績如何，都將是最難忘的回憶。

「D-DAY」劇照。(照片/玄奘大學提供)

除了崛起的真人實境秀外，本次展演也展出三部劇情片，充滿懸疑犯罪愛情的「D-DAY」；既搞笑逗趣又感人勵志的「你好,微笑」；以時間會使我們遇見一切，一切會讓我們找到答案。角度來看透人世的「落花」。期盼透過不同類型影視作品，跳脫既定印象展出，傳遞出新世代創作理念，帶給觀眾們不一樣的震撼彈。