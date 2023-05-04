四月天晴，好事蒞臨，臺北市圖行動書車開進南港高中，全校一起漫漫讀，鮮亮茄紫行動書車下午甫開進港中校門，立刻吸引了大小朋友呼朋引伴，爭相前來一探究竟。陽傘下的沙發椅一位難求，卻仍澆不熄學子閱讀熱情，這特別的行動書店，高中生、國中生、玉成國小、家長們，還有港中附設幼兒園全被磁吸過來，熱鬧非凡!

今年臺北市圖行動書車的進駐的現場有多位高中生為幼兒園選書朗讀。(照片/南港高中提供)

是誰讓閱讀變有趣了?原來是南港高中圖書館搶先爭取到今年臺北市圖行動書車的進駐機會。南港高中廖純英校長表示:「我們來玩點有趣的漫讀。」於是現場有特教班老師帶領特教生，叫賣下午茶、冰棒，讓閱讀的同時滿溢愛心；高中生為幼兒園選書朗讀，這是大手牽小手的愛；還有隔壁玉成國小同學牽著媽媽，他們等待還在上課的國中部姐姐，也踴躍來試讀南港高中的書車。現場除了行動書車的換書活動，港中還加碼了漂書活動，將漂送書籍分贈到場的家長與師生們。港中這樣進行漫讀，串起不同年齡讀者，同樣那顆愛閱讀的心。