為實踐108課綱「適性揚才、終身學習」的願景，教育部國民及學前教育署協助學校結合在地特色發展「多元跨領域選修課程」，並挹注資源支持學校規劃及發展校訂課程、彈性學習等特色課程，完備適合各校的主題課程。

以國立臺東女中為例，該校透過「藝術共創—跨校合作專案計畫」開設跨領域課程，並辦理「2023臺東女中藝術共創跨校營隊」，由曾獲教育部師鐸獎、全國SUPER教師獎並長年投入校園美感、視覺藝術等領域的教師康毓庭統籌，邀請中原大學建築系副教授陳宣誠擔任總講師，以實地營隊共同創作與線上工作坊的方式進行，並由中原大學建築系學生擔任本次營隊16個小組的小隊長，帶領臺東女中美術班、國立關山工商、國立臺東高中及臺東縣內等60位東部地區高中生一起共同創作，透過跨校選修機制進行資源共享。

臺東女中藝術共創跨校營隊製作木船。(照片/教育部提供)

營隊於富岡漁港辦理「探索海洋的船」，除有在地導覽、漁港速寫，更讓學生團隊合作實際從船型設計、模擬及製作，逐步架構出屬於自己獨一無二的船；另與中原大學建築系合作，引進大學端豐富資源，進行建築結構立體裝置與美感設計實踐課程，透過營隊實作、踏查交流，開拓學生更寬廣的學習視野。

參與課程的關山工商學生洪晙恒表示，建築師從漁港寫生引導觀察船隻的結構型態，大家互相討論並學習解決問題，也學習使用平時不會用到的工具與材料，當做出成品時，大家都很有成就感。臺東女中學生陳佩均表示，這次營隊讓該校學生和關山工商、臺東高中以及中原大學建築系學生合作，學習如何和素未謀面的人交流彼此想法、傾聽他人的建議，並共同創造出屬於自己的木船，是一個非常難得的經驗。

教育部廖興國主任秘書表示，臺東女中跨領域、跨學習階段的藝術共創營隊，更是結合在地海洋文化的課程內容，讓學生看到不一樣的學習方式，也讓藝術教育結合實作課程，正符合了108課綱探究與實作的精神，讓學生從觀察、紀錄、討論構想，直到動手實作，這過程中也培養學生探索問題、解決問題。

國教署則表示，此次補助臺東女中推動「藝術共創—跨校合作專案計畫」，進行跨校、跨區共備藝術教育之跨領域選修課，獲得參與師生的高度肯定。未來教育部也將持續辦理全國或跨直轄市、縣市區域型式的教師專業研習，並推動跨領域、跨學科的專題類或統整類課程及活動，透過跨領域課程研發示例及資源挹注，鼓勵更多學校規劃校際合作課程，以引導學生自主選修及適性發展。