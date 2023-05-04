為建立大專校院產學合作創新創業機制，提升原住民族青年創業培力與新創能力，教育部青年發展署與原住民族委員會自109年度開始合作推動U-start原漾計畫，結合學校育成輔導資源，協助青年運用部落傳統、文化、在地特色等原鄉涵養，實踐創業理想。今年玄奘大學影劇藝術學系學生透過劇場創作提案，獲得評審青睞，取得第一階段50萬元補助佳績。

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄大配合教育部政策，近年積極推動創新創業紮根教育，建立Maker創客空間、實驗劇場等，籌組跨域團隊進行在地創新。對於這次影劇藝術學系學生的表現感到十分滿意，期待未來結合傳播學院專業的軟硬體設備與豐沛的教學資源，持續培育以戲劇為基礎，具備影像創作潛能之多元人才。

玄大影劇藝術學系畢業生鄭宇均Lahok Nakaw Papiyan從2018年創立臏臏工作室至今。團隊成員在玄奘大學就學期間，曾多次參與臺北市政府主辦的臺北藝穗節演出，不只擁有校內的製作經驗，也執行過國家兩廳院、教育部與地方相關計畫經歷。目前工作室負責人黃康平Umaw Iro曾榮獲「2019九州唱響——第三屆海峽兩岸校園歌手大賽」總冠軍、十佳歌手與最佳風采三大殊榮，並擔綱演出新竹縣政府扶植創作《原客之聲唱出金曲八零》演唱會。

在影劇藝術學系主任胡修維指導下，團隊成員在文創開發能力及戲劇表演技術掌握力上已相當成熟。透過團隊的專業，以劇場創作建立起橋樑，使「後戲劇劇場」與原住民族文化相遇，讓兩者各自擁有的獨特詩意碰撞，創造出更多作品，將文化精神傳遞至更遠的地方。

玄奘大學影劇藝術學系畢業生黃康平(左2)、鄭宇均(中)及在校生許詠婕(右2)3位同學參加U-start原漾計畫第一階段團隊評選。(照片/玄奘大學提供)

臏臏工作室創辦人鄭宇均Lahok Nakaw Papiyan表示，面對過去紀錄，對未來創造，步步為當代的歷史。以劇場創作為傳遞媒介，向下扎根，向上結果，從學校出發至地方，再從地方走向國際，把地方而起的創作能量，再帶回部落展演。為了培育更多劇場人才，臏臏工作室現在正在籌備肢體工作坊的相關資料，希望讓更多人認識劇場，也透過正確及專業的活動方式紓解身心的壓力。而工作室也在下半年規劃兩檔全新的劇場演出，持續用團隊的方式說故事給大家聽，歡迎一同來觀賞，感受劇場的迷幻魔力。更詳細的資訊，歡迎至臏臏工作室粉絲專頁查詢。」