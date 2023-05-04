新北市112學年度公立幼兒園契約進用人員甄選簡章將於112年5月5日公告網站，歡迎對幼教工作有理想、有熱情的夥伴一起加入工作行列。

為即時補足現場人力，112學年度起公立幼兒園契約進用人員甄選，將保留備取資格至12月底，於學期前依缺額分別在7月進行2次分發及12月進行1次分發，以利增加備取人員選校範圍、錄取機率及穩定教保服務人員之服務。

111學年度教保員甄選筆試(資料照2)。(照片/新北教育局提供)

112學年度公立幼兒園契約進用教保員甄選分為初試及複試兩階段，初試訂於6月11日、複試訂於7月9日辦理。初試一律採網路報名，網路報名至5月15日中午12時止；複試採現場報名並辦理資格審查，報名時間為6月19日上午9時至下午4時。

另外，廚工甄選則於6月13日上午進行現場資格審查，符合資格者方能線上報名；職員及護理人員亦採現場資格審查並辦理線上報名，時間為6月19日上午9時至下午4時。

教育局也提醒，請有意願報名參加之應考人，可至教育局網站電子公告區、新北市幼兒教育資源網或新北市教育人員聯合甄選報名系統(https://career.ntpc.edu.tw/)下載簡章，並於網路報名時間至新北市教育人員聯合甄選報名系統報名及繳費，相關期程及報考資格等資訊請參閱簡章內容，歡迎對幼兒教育工作有熱情的您加入行列。