台南即是開台首府，擁有多元豐富的歷史文化街區，政府一直以來為保存歷史文化，推動街區振興計畫訴求建築保存與再生觀念，從過去與現代的交疊，充滿歷史的建築印證城市文化，是美化街景的藝術資產，歷史老街區得以復興重現，也是在地居民與觀光的重要資源。

豪門國際開發公司為響應台南建城400年，積極推動美化城市，建構文化藝術建築促進觀光，呈現打造現代文化與未來科技藝術建築，發展創造台南新文化街景建設。簡合翊總經理表示：「保存老祖先文化遺產，留下城市的印記，會讓我們時時提醒必須珍惜現在和與環境共存，因此我們更有責任推動當代文化藝術建築及創新科技產業，留給子孫代代傳承，永續文化產業。」因此打造第一期豪門御墅藝術建築及第二期的豪門海墅的景觀景點建築。

台南豪門海墅創意文化景點E S G帷幕藝術建築。(照片/豪門國際開發公司提供)

建築從規劃設計以全球E S G能源永續循環經濟的綠建築要求，達到零碳排放的綠能、綠建、綠生活的E化標準，以新創GMRG帷幕工法，革新簡節工序，提升效率，縮短工程時間，減少工地汚染與拉圾量，快速簡易組裝。引進的創新GMRG工法，將帶動台灣藝術文化建築，讓藝術建築沒有界限，並將文化藝術建築印記未來。