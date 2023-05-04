「海洋教育推手獎」包括4類獎項，其中「團體獎」、「個人獎」由政府機關（構）及學校推薦，評審標準包含：捐資贊助辦理海洋教育、創新課程設計、開發教材教案、活化教學活動、投入海洋教育行政規劃、培養海洋專業人才、培訓海洋志工及推展社團、從事海洋教育學術研究、投入以海洋教育為主題的創作及推廣、致力於相關海洋教育行動或其他特殊貢獻等面向；「地方政府獎」及「課程教學團隊獎」則另由教育部國民及學前教育署評選出推動海洋教育具創新作為之地方政府及國小、國中、高中績優團隊。相關「教育部海洋教育推手獎遴選及表揚計畫」，可至臺灣海洋教育中心網站「海洋教育推手獎」專區查詢（網址：https://tmec.ntou.edu.tw/p/412-1016-6276.php?Lang=zh-tw）。

教育部表示，自96年公布「海洋教育政策白皮書」以來，持續執行5年為1期的「海洋教育執行計畫」，海洋教育已於各級教育中扎根。每年除補助全國22個地方政府的戶外教育及海洋教育中心外，更輔導中小學建置「海洋教育創新課程與教學研發基地」，並運用水域運動基地擴大辦理水域體驗活動，以及結合社教館所共同推廣海洋教育等，積極落實深化海洋教育、普及體驗，也持續配合國家相關海洋政策，整合各界資源並進行跨部會合作，以攜手倍增海洋教育的推動能量。

而從歷屆得獎者與團隊的身上，都可見其熱忱付出與不懈精神，展現堅定踏實推動海洋教育的具體行動，在臺灣各地帶領更多師生與民眾認識、熱愛、善用及珍視海洋。也期盼透過每屆的表揚活動，讓海洋教育推手的努力能夠被看見，並藉由傳承典範及鼓勵創新，凝聚更多力量投入海洋教育行列，共同持續為海洋永續發展貢獻心力。