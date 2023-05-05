佛光大學傳播學系經過大四一整年的籌備，5月5日即將迎來108級傳播學系的畢業展覽，各組別都盡全力做最後的宣傳。學生表示，畢展主題「拾光‧拾影」象徵著大學最後一年，是邁入出社會的最後一個階段，雖褪去了青春，但同學們在就學期間的表現，如同亮線波紋，有失意和低潮，也有成就和榮耀。希望每個人在大學最美好的年紀，放膽做任何自己想做的事情，在畢業十餘年後，絕對會是閃閃發光的記憶。

為籌備畢展「拾光‧拾影」，同學們在大三升大四的暑假開始進行幹部徵選、分組、開會等相關工作，畢業製作指導老師有宋修聖、牛隆光、黃文龍、張煜麟、何欣容、邱慧仙與盧慶雄共七位老師引領系上69位同學完成作品製作。

佛光大學傳播學系牛隆光老師勉勵即將舉辦校外畢業展覽的大四同學表示，同學做畢業展覽是一個非常好的表現機會，因為它包含畢製跟策展兩個部分，都是累積四年所學的展現，也是系上注重的專業能力訓練。希望透過畢業展覽累積學生實力，引導同學在業界找到更好的工作，迎向更美好的未來。

經過一年的籌畫，傳播學系畢展「拾光‧拾影」已經累積了27件作品，包括歌曲創作專輯、介紹電影和思維邏輯等Podcast、宜蘭旅遊和台馬印美食等Vlog、影視劇和動畫配音、創意微電影、傳統工藝整合行銷、百年老店職人的深度報導、理財規劃電子書、手繪圖文粉專經營、手工蛋糕等作品類型，不但種類多元，每份作品更是透過各組擅長的方式，來傳達具有意義的理念與想法，藉由畢展舞台表達自我，展現四年所學經驗。

其中，傳播系大四吳宇凡同學的首張創作專輯《說不出口的凡人》，也將在畢業展覽首日全面數位發行，作品內容不但包含教育議題與校園時期的青春回憶，還為當代大學生所遇到的教育問題發聲，清新又具有內涵的華語專輯，備受期待。

為曝光畢展資訊，讓更多人來展覽現場欣賞27件優秀作品，新聞組也邀請了校內名人與知名網紅幫「拾光‧拾影」畢業展覽宣傳，包括校長、創科院長、傳播系主任，以及許伯、陳華、艾薇、子竣、孫女、徐哲緯和ERIKA等七位網紅來幫忙拍攝名人宣傳影片，並透過「拾光‧拾影」IG粉專曝光推廣，請大家拭目以待。

佛光大學傳播學系學系108級「拾光‧拾影」畢業成果展，即將於5月5日到5月7日在松山文創園區一樓巴洛克花園的A7S104南向製菸廠盛大展出，首日是上午九點半開幕到下午六點結束，第三天會提早在下午四點結束，預計5月4日會進行展場佈置，為展覽做好萬全準備，歡迎民眾踴躍前往參觀與指導。