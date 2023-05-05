義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系，今年以「青春當鋪」為主題，融合青春和復古元素，展場設計成復古街道，讓師生彷彿進入時光隧道，創意十足。大傳系畢業成果展作品涵蓋靜態攝影、YouTube影片、行銷整合、廣播節目、繪本製作、新聞議題採訪，以及論文探討等多元成果展現，表現相當亮眼。

大傳系畢業成果展，以紅磚意象設計與燈籠裝飾展現出當鋪一條街的氛圍，象徵人生的道路上常會遇到懵懂與傍徨時刻，但在青春時光的淬鍊下，每個階段的探索與經驗累積，都在「當鋪」裡化為兌換下一個人生階段的籌碼。義守大學校長陳振遠對大傳系畢業展整體設計讚不絕口，認為「青春當舖」的名字取得非常貼切，因為每位義大學子「典當青春」在校四年學習，都是在自我加值，藉此取得「兌換未來」的發展機會，所以，相信大傳系的學生在「典當青春、兌換未來」後，都會有寬廣的發展與無限的可能。

義守大學大傳系畢業展「青春當鋪」，展場設計融合青春和復古元素，讓師生彷彿進入時光隧道，創意十足。(照片/義守大學提供)

大傳系畢展作品創意又多元，影音類作品「七桃影仔」，組員們化身為youtuber，以貼近生活的「食衣住行育樂」六大主題為企劃軸線，以趣味與實境的方式展現其特色，同時也與嘉義榮總長照中心合作一日長照，透過影像傳遞正能量，帶著觀眾一同去「七桃」！行銷組「JELLY」與台灣癌症基金會南部分會合作，以癌症為主題，拍攝癌友與心理師的訪談影片、設置匿名解憂信，舉辦「因為癌，述說愛」講座，邀請癌友與同學們攜手防癌抗癌等活動，向大眾宣導癌症預防的理念，讓更多人瞭解相關公益議題。

行銷組「JELLY」以癌症為主題，拍攝癌友訪談影片，將宣導癌症預防的理念帶進校園，讓更多人瞭解相關公益議題。(照片/義守大學提供)

擔任畢展總召的呂盈潔表示，在大學四年中曾擔崗影片導演、學校電台DJ，畢展作品更推出攝影集，多方涉略下，在負責總召職務時更能快速掌握每個團隊的特色與重點，在溝通協調上有效率的解決問題，這就是名副其實的“典當青春、兌換未來”，將四年所學養分，茁壯為畢展籌備的成果。傳設學院院長周志榮表示，義守大學大傳系歷史悠久，培育許多傑出人才，畢業校友更屢獲金鐘獎肯定，今年的準畢業生將大學四年的精華，全都在成果展派上用場，展現出大傳系學子的創意與實力。大傳系主任林崇能說，把青春典當在義守大學，學生在畢業展中大放異彩，透過創作過程更是進入職場前的暖身預備。接下來大傳系將在5月11日至14日於高雄青春設計節駁二藝術特區大勇P2倉庫展出，讓更多人看見義大學子豐沛且新穎的創作能量。