新北市各級學校國際語文競賽-東南亞語文組將於6月1日起報名至30日！有越、印、泰、柬、緬、馬、菲等7語，分「團體朗讀」及「團體歌謠」2組，各組特優隊伍將獲得最高新臺幣3,000元禮卷。邀請教師、學生、家長共襄盛舉，展現東南亞語的學習成果。

教育局表示，新北市為促進多元文化融合，致力於推廣國際語文，將原先的「東南亞語文競賽」轉型成為「國際語文競賽」，未來將新增「日韓組」及「外籍生華語組」，擴大親師生參與機會。而本次東南亞語文組競賽，除語文表現，更強調團隊合作與整體默契，期盼展現多元文化的美感。

新北市教學支援人員李拉雀薇長期投入泰語教學，去(111)年指導東南亞語文競賽團體朗讀組榮獲特優。她表示，獲知得獎時，看著參賽同學開心的神情，內心充滿成就感。報名參賽的主要目的，是希望藉此提高學習動機，讓學生有更多應用泰語的機會。

新北市東南亞語文競賽-印尼語團體朗讀國中組參賽情況(資料照)。(照片/新北教育局提供)

李拉雀薇也說到，自己善用課前十分鐘，說明意思，解釋泰文內容，逐字帶念。學生常說到泰文沒有句點、逗點，通通連在一起，練習不易，當他們遇到瓶頸，心中有棄賽念頭時，除了鼓勵之外，也激勵大家將參賽當作好玩的遊戲，一路過關斬將，克服難關，感受與泰語相會的美好記憶，多學會一種語言，等於多開一扇國際的窗，未來也可學以致用。

八里國小教學支援人員武氏芳恆說， 去年因疫情無法實體練習，為了把握一年一次展現越南語成果的機會，改以線上錄音、錄影方式練習，請學生仔細聽老師的發言、語調，用心看老師的表情，以各種方式克服困難，秉持永不放棄的學習精神，最後獲得團體朗讀越南語組特優佳績。

教育局長張明文表示，新北市透過「升級」國際語文競賽，擴大辦理，邀請親師生享受參賽過程，學習各語文的知識，並展現學習成果。同時，新住民能藉此發揮自身優勢，藉由「樂學」，讓親師生共築2030新住民十年願景，共創更多元、更包容、更國際的城市。

競賽報名：請至「新北市國際教育資訊網」的「報名專區」報名(https://www.international-education.ntpc.edu.tw)。