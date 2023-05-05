南華大學產品與室內設計學系一年一度的畢業成果巡迴展開跑，首場於4月11日至4月14日在校內中道樓三好廳展開為期四天的展覽，開幕式當天副校長高俊雄、總務長鄭绚文、學務長柳雅梅等多位教職人員皆蒞臨共襄盛舉，一同進行剪綵儀式，見證學生四年來的學習成果。該系即將於5月11日至5月14日移師高雄參加「青春設計節」，並於駁二藝術特區-蓬萊B6倉庫展出，歡迎大家前往參觀。

南華大學產品與室內設計學系同學們四年來在系上所學的包含木作、金工、陶藝、室內設計以及竹編等專業技能與知識。本屆畢業展以「吾所室室」為主題，藉以闡述四年來的學習沒有一天是偷閒的「無所事事」，也更期許同學未來能「吾所室室」創立自己的工作室和發揮四年所學的專業能力。此次成果展同學們運用各種不同的材質表現去創作，共展出近45件作品。

南華大學副校長高俊雄致詞時表示，從成果展的作品中，即能感覺到系上每位同學非常用心的製作自己的畢業成果作品，也感謝所有指導老師的用心，於作品中充分的引導同學發揮非常多的巧思以及想表達的議題。同時也提到嘉義非常盛行打棒球，每年會有很多球棒的損耗，其中有同學以球場上淘汰的球棒來製成椅子，不僅印象深刻並聯想到校內的棒球校隊，未來也能將這個設計點子與棒球隊進行交流。

南華大學副校長高俊雄致詞時表示，從成果展的作品中，即能感覺到系上每位同學非常用心的製作自己的畢業成果作品。(照片/南華大學提供)

南華大學產品與室內設計學系主任鄭順福指出，系上的教學著重於學中做、做中學的課程安排，以培養兼具「專業知識」與「實務技能」的專業人才，課程特色異於一般工業設計系的內容，特別注重設計美學、造形藝術，並著重於感性與知性的設計，同時也偏重於設計的藝術化及現代化，以「描繪」、「造形」及「工藝」並重之設計教育課程架構，未來學生可依個人專長與興趣，從事生活產品設計、平面設計、室內設計、文創設計、產品企劃與產品推廣等工作。

產品與室內設計學系上的教學著重於學中做、做中學的課程安排，以培養兼具「專業知識」與「實務技能」的專業人才。(照片/南華大學提供)

產品與室內設計學系一年一度的畢業成果展，就是展現大四準畢業生的學習成果，今年108級同學的畢業成果展「吾所室室」，將有三場巡迴展，除了在校內中道樓三好廳展出，4月19日至4月21日移師至嘉義縣民雄表演藝術中心展出也頗受好評。該系即將於5月11日至5月14日前往高雄參加「青春設計節」，並於駁二藝術特區-蓬萊B6倉庫展出，歡迎喜愛藝術創作的學生、專家學者、相關業者以及社會大眾踴躍前往參觀，見證南華大學產品與室內設計學系108級學生的學習成果，並給予指導與鼓勵。