為表揚對於推展社會教育卓有貢獻的團體或個人，教育部自64年開始辦理社會教育相關表揚活動，並於105年更名為「社會教育貢獻獎」，辦理至今已有49年歷史。「教育部社會教育貢獻獎」為表彰社會教育貢獻的最高榮譽，教育部希望藉由此殊榮，不僅肯定長年耕耘社會教育的無名英雄，也能激勵更多個人及團體積極投入社會教育，提供民眾更好、更豐富的社會教育學習資源。而112年度「教育部社會教育貢獻獎」自即日起開始徵件，歡迎各界踴躍推薦對社會教育具有卓越貢獻的團體或個人參加遴選。

112年度社會教育貢獻獎設有團體獎、個人獎及終身奉獻獎等3種獎項，自即日起受理申請推薦。有意申請推薦者，請於6月30日前（以郵戳為憑），檢具申請推薦資料表件函送主管機關或原設立許可機關。由主管機關或原設立許可機關擇優於7月31日以前（以郵戳為憑），將推薦名單及參選者推薦資料表件函送本獎項承辦單位「傳動數位設計印刷有限公司」（地址：110615臺北市信義區信義路5段7號20樓E室（101大樓），電話：02-8101-0555分機202，E-mail：[email protected]）。

一支蠟燭的光芒或許有限，但千千萬萬的燭光匯聚起來，便可以驅趕黑暗，帶來光明。社會教育的推展，即是仰賴有志之士貢獻一己之力，並激起眾人如是仿效，如同蠟燭燭光盞盞匯聚，照亮臺灣每一個角落。希望社會各界踴躍推薦積極奉獻於社會教育的工作者，匯集大家的智慧與力量，擴大社會教育的影響力，共創美好幸福的未來。