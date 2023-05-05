第三梯次「上市公司氣候行動管理人員培訓班」5月4日起於東海大學開訓。主辦單位證交所及台灣永續能源研究基金會（TAISE）攜手北中南標竿大學，聯合產官學研跨界合作推進「2050年淨零排放」永續發展目標、加強人才培育，現場共有60幾位上市公司代表及學校教職員出席，展現跨界合作力量。

立法院於今年初修正《氣候變遷因應法》明定2050年達成溫室氣體淨零排放，而金管會也啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」政策，證交所支持民間單位及學校對永續發展之投入，藉由人才培育規劃，可望紓解各企業因應溫室氣體減量與淨零排放的壓力，協助企業建立低碳轉型環境，最後提高企業在國際上的「低碳競爭力」。

東海大學副校長詹家昌於開訓致詞表示，東大是個非常美麗的綠色校園，擁有豐富的ESG基因，並致力於推動永續發展等相關學術、知能應用及人才培育，強化中部產業綠色人才庫，在產官學研的配合之下，與各界共同努力朝向2050年淨零排放的目標前進。

TAISE執行長顧洋表示，很榮幸可以跟證交所及東海大學共同辦理「上市公司氣候行動管理人員培訓」課程，永續能源研究基金會在永續及氣候議題上已經努力超過15年，在這過程中致力成為一個智庫的角色，提供企業在永續議題上的解答、協助企業低碳轉型，希望透過本次課程可望紓解各企業因應溫室氣體減量與淨零排碳的壓力。