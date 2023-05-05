夢想淘心室5月5日【創時空】邀請到擁有倫敦藝術大學碩士的桌遊【信仰霸權】創辦人林彥君，節目中自喻自己像水餃，雖然外表平凡，內在卻有豐富的創意跟想法，讓大家看不出他有多少潛力。阿飛小時候因為身體不好不能往外跑，因此期望自己可以當一名計程車師機可以去任何地方，長大後發現其實是想要把握任何時光，多看看這個世界。

大學畢業後，開始創業自己接案做平面與網站設計，至今還是有部分的客戶指定阿飛幫他們的公司做網頁的設計，由此可見阿飛的品牌經營是作的非常不錯。於念工業設計的阿飛2019年因為一個特別的機遇，靠著【信仰霸權】這款桌遊進入倫敦藝術大學遊戲設計攻讀碩士，畢業後回到台灣想發行這款遊戲，卻遇到許多困難，最後在貴人的幫助下在今年成功發行此款遊戲。

「信仰霸權」是一個多陣營策略卡牌派對遊戲。(攝/景義婷)

「信仰霸權」是一個多陣營策略卡牌派對遊戲。在此遊戲中，每名玩家都是一個教團的教主，並且有死忠的信徒追隨著！而本遊戲唯一的目標，就是設法增加信徒、打擊對手，使自己的教團日益壯大，最後成為最多人信仰的教主來取得遊戲勝利。

遊戲中，有獨特設計的機制，玩家不會有像一般陣營遊戲中常有的死亡或是脫離遊戲的情況發生，玩家失敗時，只會暫時投奔其他玩家的教團，侍奉別的玩家當教主，等待再起爐灶的時機。也因此，本遊戲不玩到最後一刻，都不知道誰是真正的贏家。更多精彩的內容不要錯過今天的創時空。

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