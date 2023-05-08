「第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」由湖南衛視、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒執行，睽違三年疫情後再度重新啟動的重量級實習交流計畫。海選全台對媒體相關產業有興趣，願意跳出舒適圈，前往娛樂行銷佼佼者的湖南衛視進行暑期一個月實習活動，今日(8)校巡首站來到銘傳大學進行宣講，並分享徵選小技巧給同學，主辦單位表示，芒果很搶手，雖然報名不一定會選上，但是不參加就是錯失良機。

主辦單位來到課堂上提供徵選小技巧給同學。(攝/景義婷)

銘傳大學邱郁姿老師表示，從第一屆開始他就參與並推薦優秀學生參與這個實習活動，本身也於結業式前往長沙三次，親自觀摩考察學生的實習成果。在湖南衛視能夠學習到的經驗是非常可貴的，過去參與過的學長姐畢業後也進入台灣各大媒體公司工作，也有部份則是走向國際舞台到其他國家的媒體產業展現自己。銘傳大學廣電系許勝欽教授提到，湖南衛視是亞洲排名第二的電視台，能夠到那邊實習，是非常難得的機會，呼籲同學要把握機會參與海選，多出去看看與學習。

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動，最終徵選出50名前往湖南衛視實習。(攝/劉于瑄)

第六屆湖南衛視實習徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終徵選出50名前往湖南衛視實習，進行為期一個月的自費實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊都可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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