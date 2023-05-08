大同大學加持，校友赴美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology,MIT）可優先獲得九萬美金(約新台幣270萬)之「麻省理工學院林挺生獎學金（T.S.Lin Fellowship）」。

國際處主任姚詠文解釋，大同大學每年會擇優推薦2名校友，提供學生畢業後深造，或是進入職場後想要再進修的校友更多支持。九個月九萬美金包含學費、健康保險以及助學金。依照官方網頁條件，大同大學研究生或大同大學推薦的中華民國籍研究生優先。

大同大學位於中山北路交通方便人文薈萃。(照片/大同大學提供)

「麻省理工學院林挺生獎學金」為大同大學首任校長林挺生設立，當時國民所得與美國有相當差距，赴美念書是一筆負擔，這筆獎學金是讓大同校友安心就讀、不受經濟限制發展。當時在MIT求學的大同校友，只要學校推薦，即可獲得獎助。這筆公益獎學金後更擴大到華裔學生均可申請，多年來未曾間斷。

麻省理工學院成立於 1861 年，為全球最負盛名的大學之一，至2021年共培養了 97位諾貝爾獎得主。在2023年QS世界大學排名中位列全球第一。

畢業校友可優先獲得麻省理工學院林挺生獎學金（T.S.Lin Fellowship）。(照片/大同大學提供)

麻省理工學院林挺生獎學金 https://oge.mit.edu/fellowships/oge-fellowships/