大享食育協會2023第六屆臺灣學校午餐大賽日前落幕，南市將軍國中營養師張婉婷與體衛組長王韻淳首次組隊參加，即以黑馬之姿，從來自全國眾多好手中脫穎而出，一舉囊括發表組特優、國際評審獎、學生評審獎及全家便利商店商品化獎等四項大獎，創賽史紀錄。臺南市長黃偉哲肯定將軍國中團隊的優異表現，也鼓勵全市各校午餐團隊持續精益求精，讓孩子吃得營養又美味。

第六屆臺灣學校午餐大賽今年以「良糧駕到」為主題，為強調食用全穀食物重要性，參賽者須以小麥、黑米、小米、甘藷、芋頭、綠豆、蕎麥、蓮藕、山藥、臺灣藜等指定雜糧食材入菜，以符合國民健康署飲食建議，達到增加維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等營養素的攝取。將軍國中團隊在90分鐘的時間限制下，完成複雜度高的競賽作品「藜麥毛豆糙米菇菇雞炊飯、燕麥虱目魚柳、泡菜豆芽、彩椒花椰、南瓜濃湯、茂谷柑」，其中燕麥虱目魚柳獲得多位評審青睞，以燕麥取代麵包粉作為裹粉原料，不僅富含創意，也兼具使用多元全穀雜糧食材與美味的特點。

知名廚師阿基師擔任授獎者，頒給將軍國中發表組特優獎。(照片/臺南市將軍國中提供)

教育局局長鄭新輝表示，南市自108年起已舉辦四屆學校午餐廚藝競賽，提供全市所有學校午餐團隊互相交流、切磋與精進職能的機會，同時鼓勵學校同仁參加其他單位舉辦的相同性質競賽，讓臺南市堅強實力能被看見，此次將軍國中參賽傳回捷報，讓所有午餐從業人員備受鼓舞，未來將持續帶領所有廚房學校，供應師生美味、營養的餐點。這次獲獎作品也將商品化後在超商販售，歡迎用實際行動支持，體驗臺南市學校午餐的用心。

臺南市自108年起已舉辦四屆學校午餐廚藝競賽，提供全市所有學校午餐團隊互相交流的機會。(照片/臺南市將軍國中提供)

將軍國中校長謝元入提到，將軍國中自111學年度擔任中央廚房承辦學校，其中兩位靈魂人物就是王韻淳老師與張婉婷營養師，第一年中央廚房供餐，新手上路，同仁們戰戰兢兢，用心努力，尤其是營養師剛剛畢業即挑大樑，常常在央廚中午供餐之前深呼吸緩解壓力，還好有王韻淳老師帶領，王老師用將軍媽媽的味道，煮出家鄉的滋味。兩人互相協助，用心努力，讓將軍子弟能有更好午餐，讓所有師生都很感動。