為帶動校園寫作風氣，營造優質語文學風，112年度全國高級中等學校『藝企風發－學生校園刊物競賽』，報名時間為112年5月17日至6月2日止。

教育部國民及學前教育署委託國立高雄師範大學附屬高級中學辦理「112年度全國高級中等學校『藝企風發－學生校園刊物競賽』」，參賽作品以111年6月3日至112年6月1日期間出版的校刊為主，分為競賽類及觀摩類，申請時間自112年5月17日至6月2日止，歡迎踴躍報名參加。

111年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽，觀摩類獲獎作品展示。(照片/教育部提供)

本次競賽團體獎項設有金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作，將依據參賽件數決定各獎項數量，頒發學校獎牌1面、禮卷1,000至6,000元、指導教師及學生每人獎狀1紙；個人獎分為文編獎與美編獎，頒發每人獎狀1紙。

為鼓勵學生出版校園紙本刊物，國教署亦辦理「112年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費補助計畫」，首次針對校園紙本刊物進行經費補助，本年度受補助學校共計98間，總補助金額237萬1,653元，為學校提供支持及資源。

國教署亦辦理「112年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費補助計畫」，首次針對校園紙本刊物進行經費補助。(照片/教育部提供)

國教署說明，本競賽送件之參賽刊物，各類別每校限1件，「競賽類」包含：書刊、報紙及電子刊物等類型；「觀摩類」則包含：特殊教育學校、刊物編輯為學校師長者，以及社團刊物。其中，觀摩類獲獎作品將於高雄市立圖書館總館四樓展出，展期約一周；相關活動時程以國立高雄師範大學附中首頁之「各類專區→112全國校刊競賽」專頁公告為主。