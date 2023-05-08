國立政治大學資管系教授蔡瑞煌與妻子李宜紋，投入財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會認助行列超過26年，捐款金額231萬3000元，協助38位學生安心就學，5月7日2位受認助者在基金會董事長曾燦金帶領下，獻上卡片和康乃馨，提早為「宜紋阿姨」慶祝母親節，他們一起擁抱，感謝她多年來的幫助！。

李宜紋表示，先生在婚前就加入認助行列，婚後，先生邀請她一起參與公益，讓她覺得非常有意義。她說，公公早逝，是婆婆獨自拉拔兒子長大，靠的就是教育來成家立業，這讓蔡教授決定有能力後也要幫助像自己一樣的孩子。蔡瑞煌、李宜紋賢伉儷認為，每個月2、3千元的幫助，只是盡微薄之力，希望這些微薄力量能凝聚起來，讓社會上需要幫助的孩子，能有繼續走下去的動力。

受認助的鄭同學，家庭因意外糾紛影響父親工作，導致家中經濟陷入困境，繳交學費都有困難。鄭同學很感謝李阿姨每月3000元認助生活費的幫助，減輕家裡的負擔，讓他能專注在學業。另一名郭姓受助人已完成大學學業，她現在在電子公司上班，擔任生產管理的工作，收入穩定、家境也有了改善。曾經在基金會相見歡活動與李宜紋見面，對她而言，不僅是生活費的協助，更有適時的鼓勵與關懷，讓她有了正向學習的信心，她說:「宜紋阿姨就是我的貴人。」因此，高中3年、大學4年，出社會工作1年共8年了，她持續跟李宜紋聯繫。

政大教授蔡瑞煌賢伉儷認助行列超過26年，捐款金額231萬3000元，協助38位學生安心就學。(照片/台北市教育局提供)

基金會董事長曾燦金表示，蔡瑞煌、李宜紋賢伉儷26年來堅持認助，做一件有意義有價值的事情不容易，透過基金會感恩相見歡活動，讓認助人與受助學生度過不一樣的節日。他呼籲，弱勢團體或個人需要社會大眾持續伸出援手，可定期定額認助，亦可零星捐款。每個人可以評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。相關認助資訊，請諮詢台北市政府教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925，或可參考基金會網站http://fhus.taipei/