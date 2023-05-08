「唉呦！」「碰！」某一天早晨，王奶奶房間傳來一聲巨響，看護急急忙忙地跑進房間一看，「奶奶！怎麼坐在地上？爬得起來嗎？」「痛啊！我動不了~」「喔~伊~喔~伊~」救護車載著王奶奶趕到醫院，髖關節骨折！開刀後，王奶奶躺在病床上唉聲嘆氣「回家怎麼辦？怎麼走路爬樓梯？怎麼上廁所？」

髖關節骨折是老年人跌倒後常見傷害，造成生活失能，依賴程度增加和生活品質下降，據統計台灣每年每一萬人約有35人會因髖關節骨折而就醫，且好發於65歲以上的老年人。而術後的生活失能造成老年人出現憂鬱情緒，且因疼痛和害怕跌倒，對治療活動的依從性低，導致身體功能恢復不佳，而功能依賴的狀況甚至持續到一年之久，大幅增加家庭人力與經濟負擔。

台北市立萬芳醫院復健醫學部職能治療師蔡翰霆指出，國際醫療指引均建議術後應盡早活動，研究也顯示跨領域的照護，可讓術後老年人在行動能力及日常生活功有明顯進步。髖關節術後有許多活動注意事項，如髖關節禁止彎曲超過 90 度。

使用正確方式上下馬桶。(照片/臺灣職能治療學會提供)

因此，由職能治療師1對1的引導生活功能訓練，減少老年人害怕憂鬱和再次跌倒的機率，進而增加生活參與、增加肌力和改善平衡。另外，研究也指出家屬學習相關照護技巧，得到情感支持，能幫助老年人恢復參與日常生活活動，減少依賴和減輕家庭負擔。