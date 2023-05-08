歷經疫情兩年的停辦，以及去年的「蓬萊方舟」，第九屆台大音樂節於今年 5/13、5/14 帶著「費肯希小鎮」強烈回歸。力邀甚少於學生音樂節中演出的 VOOID、閃閃閃閃、Everydaze，以及千禧年代最愛的怕胖團、海豚刑警、荷爾蒙少年、靈魂沙發，與公館有濃厚連結的大學生超新星——公館青少年、阿橘，齊聚於費肯希小鎮。歡迎所有樂迷放下自己的煩惱，走進台大校園內，沈浸在音樂的 Frequency 中。

取自「Frequency」的諧音，費肯希小鎮被設定為一座位於海底的音樂樂土，野台是小鎮一年一度的慶典。樂迷們在此徜徉於令人著迷的音樂當中，隨著頻率搖擺，在旋律中稍作歇息。在費肯希，人們可以安心的做自己，你將遇到與自己共鳴的知音，而當所有人的頻率在這裡匯集，將譜出無與倫比的美妙歌曲。

扣合「費肯希小鎮」的主題，今年的台大音樂節期待營造出自在、放鬆的氛圍。(照片/第九屆台大音樂節籌備團隊提供)

作為雙日雙舞台的活動，今年台大音樂節為推廣學生的音樂，外舞台「聲波廣場」將免費開放給所有觀眾。於台大音樂節學生樂團徵選比賽中嶄露頭角的四組音樂人—羊駝樂團、禾山、晚餐思路、莫創崴將於聲波廣場為大家帶來他們精湛的演出。除此之外，聲波廣場更有特色講唱活動「知音電台」，邀請來自我是機車少女的主唱凌元耕，以及由問題總部主唱丁佳慧、吉他手蕭瑋德組成的一日限定組合「唱匠兄妹」與觀眾分享他們學生時期的音樂經驗與不為人知的日常。

扣合「費肯希小鎮」的主題，今年的台大音樂節期待營造出自在、放鬆的氛圍，以「成為大家情緒釋放、安心做自己的所在」為主要目標，邀請深受大學生喜愛的怕胖團、海豚刑警、荷爾蒙少年、靈魂沙發等團參與。來自台大的校友 Cripsy脆樂團、阿橘、公館青少年也將回到台大與樂迷一起同樂。除此之外，VOOID、Everydaze、閃閃閃閃，也將於費肯希小鎮為大家帶來難忘的演出。

今年台大音樂節為推廣學生的音樂，外舞台「聲波廣場」將免費開放給所有觀眾。(照片/第九屆台大音樂節籌備團隊提供)

費肯希小鎮將於 5/13、5/14 於台大舊體育館，限時對觀眾們開放。由吉祥物海豚鎮長和他的一眾小精靈們精心打造，費肯希小鎮將帶給樂迷一個愜意、停歇的所在。本活動的票券於 Klook 平台限量販售中，更多資訊請關注台大音樂節粉專 @ntumusicfestival

【第九屆台大音樂節—費肯希小鎮】

︴活動地點｜台大舊體育館

︴Instagram｜@ntumusicfestival

︴官方網站｜https://portaly.cc/ntumusicfestival

︴售票連結｜https://www.klook.com/zh-TW/activity/85692