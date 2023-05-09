第六屆芒果要的就是你今(5/9)日前往位於宜蘭礁溪的佛光大學，分享實習活動與海選期程，歡迎對媒體產業有興趣的同學透過海選勝出，爭取為數不多的機會到亞洲排名第二的電視台湖南衛視實習。主辦單位鼓勵學子，機會永遠留給準備好的人，佛光大學同學則展現出積極想爭取實習的企圖心。
佛光大學宋修聖老師對同學喊話，這是一個非常難得的經驗，能夠到亞洲第二大湖南衛視去學習，可以增加自己的視野，如果是大陸的學生要進入湖南衛視實習是需要透過術科考試，報名人數很多，競爭更激烈，所以請同學一定要把握這次的機會。何志遠老師也提到，隨然在最後QA時間，同學因害羞並未提出問題，但下課後積極向他詢問相關的報名訊息以及是否能幫忙寫推薦信的同學蠻多，由此可見，佛光大學同學已經蓄勢待發準備要參加本次實習海選活動。
第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」由湖南衛視、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒執行，睽違三年疫情後再度重新啟動的重量級實習交流計畫。徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。
報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77
活動 LINE 專區(加入隨時詢問問題)ID:@774fmuqi
活動粉絲專業: https://www.facebook.com/mangowantyou
聽聽熟芒果的分享:https://player.soundon.fm/p/928campus/episodes/HhmJe7
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