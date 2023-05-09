112年國中教育會考將於20日至21日舉行，由全國試務會主任委員陳柏熹擔任分卷闈場主任，偕同入闈人員，包括教育部國教署督導人員、測驗專家、審題教授、命題教師、研究人員、考試科目召集人及相關工作人員共計170人，於8日下午2時，在教育部次長林明裕、國立臺灣師範大學副校長宋曜廷及各單位代表共同見證下逐一唱名入闈，於印卷闈場展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

林明裕次長與臺師大宋曜廷副校長封闈。(照片/教育部提供)

112年國中教育會考全國18考區及大陸考場總報名人數計19萬8,673人，其中集體報名19萬7,145人，個別報名1,528人。全國18考區總共設置231個考場，下設6,240個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。印卷闈場試務人員於入闈期間，將進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱，分裝彌封完成的試題本則將於18日至19日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

112年國中教育會考考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以十二年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

督導長官闈外合影。(照片/教育部提供)

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態，尤其以隨身攜帶用品發出聲響致使違規記點或扣分，務必特別留意。

教育部也呼籲，各界於20日至21日國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動，倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧，同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。