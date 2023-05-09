為提升身心障礙者的就業能力，衛生福利部八里療養院接受新北市政府勞工局補助，自5月8日起開辦為期五個月的「112年度新北市推動辦理身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」。

衛生福利部八里療養院自民國91年起便積極投入身心障礙者的職業訓練，並自民國98年起連續十二年榮獲新北市政府勞工局頒發身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎的榮耀肯定。該院在烘培班學員完成五個月的職業訓練課程後，並會輔導完訓的學員參加烘焙丙級技術士證照考照以及輔導就業。據統計，歷年來在該院的職訓學員取得證照率平均約有9成，並約有5成的學員均可順利就業。

衛生福利部八里療養院自民國91年起便積極投入身心障礙者的職業訓練。(照片/衛福部八里療養院提供)

負責烘焙職訓班的職能治療師洪祥純表示，本次開辦的烘焙職業訓練班共有12位學員接受訓練，課程包含學科、術科、就業準備和參訪等四大領域，合計600小時，除課程的四大領域外，將加強人際互動、社交技巧、工作態度、壓力處理能力及對環境的適應力，並藉由實際烘焙製作過程及產品行銷等活動，培養學員重回社會的自信心。

本次開辦的烘焙職業訓練班共有12位學員接受訓練，課程包含學科、術科、就業準備和參訪等四大領域。(照片/衛福部八里療養院提供)

職能治療科主任張自強指出，該院的職能治療計劃及方案，均會針對精神病友提供完整的評估與個別化的服務，滿足生活、休閒、社交和被接納的需求，緩和照顧者的壓力。而職業訓練及重建是職能治療最重要一環，不但可以幫助身心障礙者克服身心方面的問題，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而促進或強化其獨立自主的能力，從依賴者搖身成為生產者，順利回歸社區享受全新的幸福人生。

八里療養院院長張介信於開訓典禮上表示，該院辦理烘焙職業訓練經驗豐富，擁有最專業的服務團隊提供全面性的訓練課程，並在優美安定的環境中提供實務訓練。對參訓學員而言意義重大，不但獲得工作的訓練機會，並可以瞭解自己的能力和不足，在面對挑戰的過程中更可以建立信心，朝向平等社區生活的目標邁進。