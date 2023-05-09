開平學苑於2019年開創獨家的「開平品水師國際證照」學程，並與「德國杜門斯學院」共同推出國際認證，成為全球唯一擁有中文版品水學程的領航者，至今短短5年間培育出約70名品水師，使得臺灣成全球品水師人數第二高的國家。亮眼成果也使品水師夏豪均及吳侑諭獲國際品水協會(Water Sommelier Union，簡稱WSU)指派為大中華區代表，指標性更吸引海外學員特地跨海學習，亞洲各地對學程的詢問度居高不下，令人不得不關注急遽發展的「品水學」。

德國杜門斯學院(Doemens Academy)原是百年釀啤酒學校，在釀啤酒過程中發現水之於啤酒的重要性後，Dr. Peter Schropp花了數十年時間研究「水」，也使其成為全球最具權威的品水師訓練機構，而具開平餐飲教育背景的夏豪均與吳侑諭即於2017年遠赴德國受訓，成為當時臺灣唯二的品水師。因在學習過程中，發現此項專業領域有望開創未來餐飲永續發展，故在2018年引進品水學的知識資源，5年間培育出約70名品水師，讓臺灣成為全球品水師人數第二高的國家。

「開平品水師國際證照」學程開辦以來，不僅在餐飲相關從業人員間有極高聲量，也獲得多元背景的各方人士詢問，希望透過知識的成長，拓展專業應用、提升健康品質。今年學員組成即有從事瓶裝水廠商、咖啡師、侍酒師、量販店採購、非餐飲專業背景的愛好者等，課程內容除了感官測驗、認識不同水質與特性外，也涵蓋了水的運用及餐食搭配，疫情解封後馬上吸引學員從香港來取經，並表示共計9天的課程學習到非常寶貴的知識，也瞭解改變一個飲水習慣就能擁有生活質感，過程有滿滿的收穫。

「開平品水師國際證照」學程開辦以來獲得各方人士詢問。(照片/開平餐飲職業學校提供)

品水學程創辦人Dr. Peter Schropp特地從德國來臺與學員交流，且共同參與授證的過程，高意願與開平學苑合作發揚「品水學」，這股推展品水知能與生活態度的熱忱也感染在場學員，甚至有學員在得知自己通過認證考試後感動到淚流滿面，紛紛表示9天課程令人印象深刻。

第五屆品水學程結業後，國際品水師協會也在開平餐飲學校主廚之家西餐廳舉辦了一年一度的國際品水師年會交流。國際品水師協會於2011年設立，國外許多知名的礦泉水、飲料、食品相關企業都是成員，舉辦的年會、培訓活動會探討關於水的國際趨勢、新穎的餐水搭配與感官品評、水的包裝等議題，能掌握最前端的知能技術，但需具備品水師資格才得申請為會員。目前在240名會員中約五成來自德國、約有50名成員高居兩成來自臺灣，其餘占比則是分散於世界各地28個國家。開平學苑深獲肯定的辦學成果使臺灣能與世界共創趨勢，在年會中也舉辦了趣味競賽，從盲飲、辨別水的好壞，直至品評臺灣市面沒有的礦泉水並做感官描述及行銷，使人預見擁有充沛專業人才的臺灣能從亞洲出發並站上世界舞台的機會。

國際品水師協會於2011年設立，國外許多知名的礦泉水、飲料、食品相關企業都是成員。(照片/開平餐飲職業學校提供)

有鑑於亞洲各國對「品水學」求知若渴，開平學苑對於興趣人士從2018年至今已開設超過百場「品水生活課程」，亦有一年一度的「開平品水師國際證照」學程，並於2024年4月起安排平日及假日二個班別，即日起開放報名，內容以中文授課，有關課程詳情請見開平學苑網站：https://kaipingacademy.org/product-category/beverage/water-sensory-class/