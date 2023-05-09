為增進校園性別平等發展、推動性別事件防治，國立臺南大學性別培力及性平事件防治研究中心舉辦「特殊教學學校性別培力及性平事件防治計畫」（特教性平計畫），計畫團隊與國立花蓮特殊教育學校合作，共同製作以學生為中心設計的校園危險地圖， 8日在國立花蓮特殊教育學校舉辦揭幕活動，由該校馬心正校長以及南大性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁主任，一起將這份「空間無礙、友善校園」的祝福贈送給每一位花蓮特教學校師生。

根據教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第四條第二款規定，學校需記錄校內曾發生性別事件空間，並繪製校園危險地圖。此次花蓮特教學校校園危險地圖製作，參考教育部無性別偏見的校園空間手冊，進行校園高風險與樣態風險空間的實景拍攝及繪製標示，讓使用者從校園危險地圖上，可以藉由實景照片更容易辨識環境中應注意的事項。

國立花蓮特殊教育學校馬心正校長致詞。(照片/臺南大學提供)

南大性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁主任致詞。(照片/臺南大學提供)

此外，這次也是首次結合科技，運用VR空間紀錄，使學生能不受空間、行動能力限制，在教室就可以全方位探索校園環境，達到危險地圖防治效果的最大化。未來會規劃將危險地圖融入課程，帶領學生認識校園環境，理解各個空間可能的風險與遇到危險時應具備的求助能力，並進一步讓學生思考危險空間可能的共通點和型態，讓課堂與學校裡的所學擴展應用至生活中。

國立花蓮特殊教育學校馬心正校長與南大性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁主任共同表示，希望能透過校園危險地圖的建置與課程融入活動，增進學生空間安全知能，並於其中落實CRPD身心障礙者權利公約與CRC兒童權利公約中強調之身心障礙者與兒童的社會參與，透過學生的參與及回饋，營造校園環境成為對所有使用者皆安全、友善的無礙空間。