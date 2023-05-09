為了守護幼兒健康，安坑附幼教學團隊融入防疫主題，發展「安坑小農遊過疫境」學習課程，以「Touch、Try、Think」3T教學模組，讓孩子模擬自製口罩鏈以做好健康防護，運用樂高拼組額溫槍，模擬量額溫，在迷宮遊戲入口處，更增設酒精噴瓶，將防疫措施內化至遊戲情境中，從互動遊戲中培養孩子的公衛素養。

安坑國小有豐富的生態環境，校園中不僅隨處可聽到韻調錯落的蛙鳴聲，也能看到輕盈矯健的松鼠穿梭樹梢，藍鵲及其他鳥種此起彼落的叫聲，讓校園處處充滿生命活力。校長陳玉芳表示，小農課程以大自然為師，透過戶外農場玩學體驗，讓幼兒有更多大肌肉活動課程奠定體能基礎，孩子不僅從遊戲中反思感恩，學習互助關懷，也在生活中實踐品德教育。課程實施後不僅獲得家長高度認同，也獲得111年新北市幼教之光特色課程肯定。

幼兒園主任顧妮寶則表示，園內有座舊樹農場，提供幼兒農作體驗，是最受孩子喜愛的開心農場，每天總聽著他們改編歌謠，一路哼哼唱唱：「緊來看哦~緊來看哦-阮的菜園有啥物？」開心地去農園澆水除草。蘋菓班學生馮承曦開心分享，自己每天都會跟紅菜頭「供喂」，要他快快長大。農園課程不僅培養了幼生的愛心、耐心和責任感，也讓學習場域延續著大自然生生不息的生命感動。

幼生收成紅蘿蔔。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，肯定安坑國小附設幼兒園持續照顧學生的健康和學習，期許各園所教育夥伴能敏察時事，融入在地特色，發展創新教學，讓新北學子在優質教育環境學習，建立「新北Whole教育，在地家好學」教育品牌。