國教署說明，112學年度高級中等學校學生技藝競賽由臺北市政府教育局承辦家事類、高雄市政府教育局承辦商業類、國教署承辦海事水產類、工業類及農業類，並分別由臺北市立松山高商（家事類，11月7至9日)、高雄市立高雄高商（商業類，11月28至30日)、國立臺南海事水產（海事水產類， 10月31日至11月2日）、國立花蓮高農（農業類，11月14至16日）及國立嘉義高工 (工業類，11月21至24日)等5所學校辦理相關競賽活動。

五大類技藝競賽參賽對象為：（一）設有專業群、科、綜合高中專門學程之學校（包括學校型態實驗教育學校）應屆畢（結）業學生，不包括延修生。（二）參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育，且其實驗教育計畫課程所屬類型為技術型的應屆畢（結）業學生，不包括延修生。

國教署表示：全國高級中等學校學生技藝競賽，是教師與學生展現長期投入技能學習成果的重要舞臺，期待學生們可藉由賽事相互觀摩、精進技能，獲得佳績。