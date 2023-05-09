義守大學創意商品設計學系老師蔡孟㯣今年以「龍鳳呈祥」的意象，為第三屆多倫多台灣影展的整體視覺形象與周邊系列商品作設計，繼勇奪美國IDA國際設計獎銀獎後，現在還獲得世界四大設計獎之一的德國iF設計大獎（iF Design Award）肯定，蔡孟㯣以臺灣復古文化勇闖國際大賽備受業界關注。

「龍鳳呈祥」作品運用色彩繽紛帶有螢光色系的霓虹燈條，勾勒繪畫出大家熟悉的龍鳳呈祥圖，用色大膽且明亮，搶眼的設計讓龍鳳呈祥圖活靈活現外，影展字體刻意以鮮豔的螢光黃色來呈現，搭配藏青色的底色，字體就像在發亮一樣。創作者蔡孟㯣表示，作品靈感來自小時候吃辦桌喜宴時，前方舞台背景總會掛上由霓虹燈作成的龍鳳呈祥圖，因此特別將記憶中溫暖且喜悅的感動，發揮在主視覺設計上。同時，蔡孟㯣也將龍鳳呈祥圖的設計延伸至週邊商品，她特別設計龍與鳳的胸針，讓「望子成龍，望女成鳳」的長輩們，可以藉由這份設計的心意送給子女，以表達最深切的期望與支持。

作者蔡孟㯣表示，「龍鳳呈祥」靈感來自小時候吃辦桌喜宴時看到的龍鳳呈祥圖。(照片/義守大學提供)

蔡孟㯣巧妙的將龍鳳呈祥圖注入不一樣的詮釋，不但獲得美國IDA國際設計獎銀獎肯定，現在還得到德國iF設計大獎殊榮。她說，今年德國iF設計大獎，共有56個國家、近5千位參賽者帶來超過萬件的作品，來自世界各國好手齊聚設計最高殿堂，她能在Brand Identity項目獲獎，也再次證明臺灣本士文化在國際上深具特色與魅力，尤其「復古、懷舊」的設計，除了能勾起老一輩民眾的回憶外，對於年輕一輩來說，更具有傳承與認識文化的意義。

蔡孟㯣鼓勵學生多觀察生活、時事新聞，甚至周遭朋友的小故事等，這些生活中的點滴，都會是豐富創作的來源，同時也要多跟自己對話，藉此看見心中的渴望，會從中發現能力是沒有極限的。義守大學創設系也積極與國際鏈結，安排學生出國實習交流、走進世界，滋養藝術與設計領域的素養，今年就有學生陸續前往日本東京、京都等地實習，讓學生深入瞭解不同國家的在地文化精髓，拓展視野後轉化具有生命力的創作。