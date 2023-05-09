玄奘大學視覺傳達設計學系大四學生日前通過了由Microsoft舉辦的AI-900認證考試，成功取得AI-900證照。雖然視傳系學生的專長是遊戲設計與廣告設計與專案管理，並非資工管理學術背景和專業領域，但學生們都對人工智能技術有著濃厚的興趣和追求，並積極參與相關學習和考試。

玄奘大學視傳系安排高中生參訪與體驗本屆畢業生的XR/AI專題製作。(照片/玄奘大學提供)

人工智能技術的快速發展和普及，對人才的需求日益增加。AI-900證照是 Microsoft 推出的一項基礎人工智能認證，對於有志於從事人工智能相關領域的大學生而言，是一個非常有價值的資格認證。該考試主要考查參加者對於人工智能的基本概念、應用場景、解決問題的方法以及相關倫理等方面的了解，通過AI-900證照考試，能夠證明考生具備基本的人工智能知識和能力，並且能夠運用相關技術解決實際問題。

玄大學生成功取得AI-900證照，不僅體現了在學習和實踐上的努力和成果，更展示了他們對未來科技發展和應用方向的積極探索和追求。相信隨著科技的發展和人工智能技術的普及，這些學生將有更多機會和平台發揮才能和創新精神。