全球氣候異常，昨越南創下44.1攝氏歷史高溫紀錄。東海大學以教育積極面對氣候變遷挑戰，攜手金融業淨零推動平台舉辦「永續金融與淨零創新」競賽，呼應國家2050淨零碳排政策外，更鼓勵青年學子透過研討永續金融與淨零創新議題，以實質行動為地球盡一份心力。

巨大機械、第一金控、元大金控公司來出題! 東海大學企業永續影響力中心，攜手金融業淨零推動工作平台舉辦「永續金融與淨零創新」影響力提案競賽，以「企業出題，學生解題」的模式，邀請大專院校學生組隊參賽。其中，最受矚目的是巨大機械、第一金控、元大金控將依據真實狀況，邀請學子發想最具可行性的創新提案。東海企業永續影響力中心主任許書銘指出，此次競賽除了鼓勵大專院校學生深入研討永續金融與淨零創新議題，也希望能透過產學共創以促成產業創新，強化永續金融生態並因應氣候風險，發揮大學與企業的影響力，創造世代共好的生活環境。

許書銘主任表示，為協助參賽隊伍加深競賽知識理解，對焦企業的需求與問題，此次特別舉辦1場競賽線上說明會及2場主題演講作為參賽前導，歡迎有意願參賽隊伍報名參加。參賽提案將由專業評審團評分，分組評選前三名及佳作兩名，最高獎金5萬，號召學生參與綠色金融，成為實踐永續發展的一份子。競賽採線上徵件，即日起受理報名至6月3日截止。

東海企業永續影響力中心指出，影響力提案競賽以「永續金融」與「淨零創新」為主題，期待參賽隊伍運用各項綠色/永續金融工具及淨零相關科技等方式進行創新提案，報名隊伍人數為2至8人。除此之外，比賽組別還依產業特性分為兩組，製造業組及金融服務業組，邀請第一金控、元大金控、巨大機械三家企業為競賽出題，藉由參賽團隊與企業深入研討，共同創造、促成產業創新，一同與產學共創雙贏。